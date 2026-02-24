Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेNRI के एक सवाल ने खोल दी मुंबई पुलिस और प्रशासन की पोल! टैक्सी में लगा SOS बटन सिर्फ एक खिलौना? देखें वीडियो

NRI के एक सवाल ने खोल दी मुंबई पुलिस और प्रशासन की पोल! टैक्सी में लगा SOS बटन सिर्फ एक खिलौना? देखें वीडियो

मुंबई की एक कैब में SOS बटन को लेकर ड्राइवर के दावे वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें NRI रोहित सिंह राठौर की रिकॉर्डिंग के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे रहे हैं. खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:58 PM IST
मुंबई की सड़कों पर चल रही एक आम-सी कैब अचानक चर्चा का केंद्र बन गई, जब एक NRI के साधारण सवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. दुबई बेस्ड रियल एस्टेट CEO रोहित सिंह राठौर ने जब टैक्सी में लगे SOS बटन के बारे में पूछा, तो ड्राइवर का जवाब चौंकाने वाला था. वीडियो में जो दिखा उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी क्या यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए इस बटन की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहे हैं. यह मामला सिर्फ एक कैब का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की भरोसेमंदी पर चर्चा शुरू कर चुका है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित सिंह राठौर कैब ड्राइवर से पूछते हैं कि गाड़ी में लगा SOS बटन किस काम आता है. ड्राइवर बताता है कि यह इमरजेंसी के लिए है, खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए. लेकिन तुरंत ही वह इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर देता है. ड्राइवर दावा करता है कि बटन दबाने से तुरंत कोई मदद नहीं आती. उसके शब्दों में, “ना पुलिस आती है, ना कुछ होता है.” यह सुनकर वीडियो देखने वाले कई लोग हैरान रह गए. ड्राइवर का यह बयान अब ऑनलाइन चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है.

SOS बटन पर ड्राइवर का चौंकाने वाला दावा

अपनी बात साबित करने के लिए ड्राइवर एक पुराना अनुभव भी साझा करता है. वह बताता है कि उसने एक रात ‘मजाक में’ कई बार SOS बटन दबाया था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे तक किसी का कॉल नहीं आया. वीडियो में वह फिर से बटन दबाकर सिस्टम की कथित नाकामी दिखाने की कोशिश करता है. इस दावे ने सोशल मीडिया पर चिंता बढ़ा दी है. कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि अगर इमरजेंसी फीचर पर भरोसा ही न हो, तो अकेले सफर करने वाले यात्रियों खासकर महिलाओं  की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी.

 

ऑनलाइन बहस तेज

 वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोगों ने पूछा कि अगर इमरजेंसी बटन भरोसेमंद नहीं है, तो सुरक्षा के दावे कितने मजबूत हैं. वहीं कई यूजर्स ने ड्राइवर के ‘मजाक’ वाले रवैये पर भी चिंता जताई. गौरतलब है कि 2015 में सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए SOS बटन अनिवार्य किए गए थे, लेकिन समय-समय पर तकनीकी खामियों और धीमी प्रतिक्रिया की शिकायतें सामने आती रही हैं. फिरलहाल इस वीडियो ने सिस्टम की विश्वसनीयता पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

