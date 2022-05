चिप्स का सिर्फ एक टुकड़ा बिक रहा 1.90 लाख रुपये में, वजह जानकर नहीं आएगी नींद

Piece Of Pringles Chips Is On Sale: जब भी आपको अचानक भूख लगती है तो आप मार्केट से 5 या 10 रुपये वाले चिप्स के पैकेट को खरीदकर खा लेते हैं. एक छोटे पैकेट में कई सारे चिप्स होते हैं. जब भी किसी घर जाते हैं तो मेहमान नवाजी में लोग चिप्स खाने के लिए देते हैं. कुछ लोगों को चाय के साथ चिप्स खाने में काफी अच्छा लगता है. इतना ही नहीं, शादी-पार्टी के मौके पर भी चिप्स रखा जाता है, ताकि लोग चिप्स का आनंद ले सकें. अब आपको यह लग रहा होगा कि आखिर चिप्स की बात क्यों की जा रही है? आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सिर्फ एक चिप्स को करीब 2 लाख रुपए में बेचा जा रहा है.

करीब दो लाख में बिक रहा एक चिप्स

दंग रह गए न आप. जी हां, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सिर्फ एक चिप्स को £2,000 (1.9 लाख रुपये) में बेचा जा रहा है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है? प्रिंगल्स चिप्स का एक टुकड़ा ईबे (eBay) पर £2,000 की भारी कीमत पर बिक्री पर है. मालिक का मानना है कि यह चिप्स कुरकुरा और आकार में बेहद ही दुर्लभ है. इस चिप्स में खट्टा क्रीम और प्याज के स्वाद मिलता है. चिप्स किनारे पर मुड़ा हुआ और कुरकुरा दिखाई दे रहा है.

कई और चिप्स से टुकड़े बिक रहे हजारों में

बकिंघमशायर स्थित हाई वायकोम्बे (High Wycombe, Buckinghamshire) के दुकानदार ने दावा किया कि यह चिप्स ब्रैंड न्यू, बिना यूज हुए, बिना खुले और बिना डैमेज वाला आइटम है. दिलचस्प बात यह है कि ईबे पर फोल्डेड प्रिंगल्स बेचने वाला वह अकेला नहीं है. कुछ लोग इसे काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं. रेडडिच में, एक विक्रेता केवल £50 में खट्टा क्रीम और प्याज वाला दो चिप्स की पेशकश कर रहा है. जबकि मैनचेस्टर में, एक हनी ग्लेज़्ड हैम फ्लेवर्ड प्रिंगल्स समान कीमत के लिए उपलब्ध है, लेकिन £15 के अतिरिक्त वितरण शुल्क के साथ. क्या आप बेहद दुर्लभ चिप्स को खरीदेंगे?