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भारत का नोट और पाकिस्तान का ठप्पा! 1947 के इस नोट ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Historic One Rupee Note 1947: 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और दो हिस्सों में बंट गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भी कई महीनों तक पाकिस्तान के पास अपनी कोई करेंसी (नोट या सिक्के) नहीं थी? उस समय भारत के नोटों का ही इस्तेमाल पड़ोसी देश में भी होता था. ऐसा ही एक नोट इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 09:44 AM IST
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Image credit: instagram/@sagarantique
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Historic One Rupee Note 1947: भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जाता है. उस दौर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई थी. देश दो हिस्सों में बंट गया और हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल था. लेकिन उस समय सिर्फ जमीन और लोग ही नहीं बंटे थे, बल्कि करेंसी को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया था. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा पुराना 1 रुपये का नोट चर्चा में है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. यह कोई साधारण नोट नहीं, बल्कि बंटवारे के समय इस्तेमाल की गई खास करेंसी का हिस्सा बताया जा रहा है. इस नोट की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे भारत में छापा गया था, लेकिन उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था.

आजादी के बाद खड़ी हो गई थी नई परेशानी

1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब दोनों देशों के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं. नए देश पाकिस्तान के पास अपना बैंकिंग सिस्टम और करेंसी छापने की पूरी व्यवस्था तैयार नहीं थी. ऐसे में शुरुआत के दिनों में करेंसी को लेकर परेशानी पैदा हो गई. उस समय रिजर्व बैंक दोनों देशों के लिए काम कर रहा था. इसलिए कुछ समय तक वही पाकिस्तान के लिए भी नोट जारी करता रहा. इसी दौरान भारत में छपे कुछ नोटों पर 'गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान' की मुहर लगाकर उन्हें पाकिस्तान में चलाया गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 1 रुपये का नोट भी उसी दौर का बताया जा रहा है.

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नोट पर दिखा दोनों देशों का इतिहास

वायरल वीडियो में नोट पर अंग्रेजी और उर्दू में पाकिस्तान का जिक्र दिखाई देता है. हालांकि डिजाइन और छपाई भारतीय नोटों जैसी ही नजर आती है. यही वजह है कि लोग इसे देखकर चौंक रहे हैं. इतिहास में रुचि रखने वाले लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक नोट नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे का गवाह है. उस दौर की मजबूरी और हालात इस छोटे से नोट में साफ दिखाई देते हैं. कई लोगों का कहना है कि आज की पीढ़ी को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि एक समय ऐसा था, जब दोनों देशों की करेंसी व्यवस्था आपस में जुड़ी हुई थी.

कलेक्टरों के लिए बन गया खास सामान

पुराने और दुर्लभ नोटों को जमा करने वाले लोगों के बीच इस नोट की काफी चर्चा हो रही है. कई करेंसी कलेक्टर इसे बेहद खास मान रहे हैं. उनका कहना है कि इस तरह के नोट अब बहुत कम देखने को मिलते हैं. कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि ऐसे नोटों की कीमत आज हजारों रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि इसकी असली कीमत नोट की हालत और दुर्लभता पर निर्भर करती है. पुरानी चीजों में दिलचस्पी रखने वाले लोग इसे सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा मान रहे हैं.

एक नोट में छिपी पूरी कहानी

जैसे ही इस नोट की तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. कोई इसे इतिहास का अनमोल हिस्सा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि एक छोटा सा नोट भी बीते दौर की बड़ी कहानी बयान कर सकता है. एक यूजर ने लिखा कि यह नोट देखकर एहसास होता है कि बंटवारे के समय हालात कितने अलग रहे होंगे. वहीं दूसरे ने कहा कि यह सिर्फ पैसे का टुकड़ा नहीं, बल्कि दो देशों के जन्म की निशानी है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इतिहास किताबों में पढ़ने से ज्यादा तब समझ आता है, जब ऐसी चीजें सामने आती हैं.

आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं पुरानी करेंसी

भारत में पुराने सिक्कों और नोटों को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी देखी जाती है. कई लोग ऐसे दुर्लभ नोटों और सिक्कों का कलेक्शन रखते हैं. खासकर आजादी, बंटवारे या किसी बड़े ऐतिहासिक दौर से जुड़े नोट लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं. इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी पुरानी करेंसी सिर्फ लेन-देन का जरिया नहीं होती, बल्कि अपने समय की कहानी भी अपने साथ लेकर चलती है. यही वजह है कि दशकों बाद भी लोग इस 1 रुपये के नोट को देखकर उत्सुक हो रहे हैं. अब यह नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे भारत-पाकिस्तान इतिहास की एक अनोखी निशानी के तौर पर देख रहे हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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