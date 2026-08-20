/आगे का पहिया ही नहीं, फिर भी 11 हजार KM की राइड! केरल से नेपाल निकला ये साइकिलिस्ट, वजह जान करेंगे सलाम

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़क पर एक शख्स बेहद अलग अंदाज में साइकिल चलाता नजर आता है. पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे साइकिल का आधा हिस्सा गायब है. दरअसल, यह कोई सामान्य साइकिल नहीं बल्कि मॉडिफाइड साइकिल है, जिसमें सिर्फ पिछला पहिया है.
सनीद इसी एक पहिए वाली साइकिल पर सड़क के बीच शानदार बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. कभी वह ट्रैफिक के बीच से गुजरते दिखते हैं तो कभी खुले रास्तों पर अपनी रफ्तार बनाए रखते हैं. वीडियो देखने वाले लोगों के लिए सबसे हैरानी वाली बात यही है कि इतने लंबे सफर में वह लगातार इस तरह बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं. इस साइकिल से सनीद केरल से नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. लेकिन इस मुश्किल सफर के पीछे सिर्फ स्टंट दिखाना नहीं, बल्कि ड्रग्स के खिलाफ लोगों तक एक मजबूत संदेश पहुंचाना उनका मकसद है.
सनीद ने इस सफर की शुरुआत केरल से की थी. उनका अंतिम लक्ष्य नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना है. इसके लिए वह करीब 11 हजार किलोमीटर की दूरी तय करने की तैयारी में हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में सनीद ने बताया कि वह बिना अगले पहिए के केरल से कश्मीर तक की राइड पूरी कर चुके हैं. अब उनका सफर आगे नेपाल की तरफ बढ़ रहा है. वह रास्ते में अलग-अलग इलाकों से गुजरते हुए लोगों से मिल रहे हैं और अपने अभियान का संदेश भी पहुंचा रहे हैं. उनके मुताबिक, अब तक वह 7 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं, जो इस लंबे सफर का बड़ा हिस्सा है.
Tiruchirappalli: Kerala cyclist, Saneed, rides 11,000 km from Kerala to Nepal on a bicycle without a front wheel to spread the message - ‘Say No to Drugs’.
He says, “I completed a ride from Kerala to Kashmir without a front wheel, and now I am going from Kerala to… pic.twitter.com/95agDos8d3
— ANI (@ANI) August 19, 2026
इतनी मुश्किल साइकिल पर रोजाना सफर करना किसी आम इंसान के लिए आसान नहीं है. सनीद बताते हैं कि वह आम तौर पर हर दिन करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं. हालांकि, मौसम और सड़क की हालत के हिसाब से यह दूरी बदलती रहती है. एक दिन में उन्होंने सबसे ज्यादा करीब 150 किलोमीटर तक की राइड की है. लेकिन पहाड़ी इलाकों में यह काम और मुश्किल हो जाता है. तेज हवाएं एक पहिए पर बैलेंस बनाने की चुनौती बढ़ा देती हैं. सड़क पर जरा सी गलती हुई तो संभलना मुश्किल हो सकता है. सनीद का कहना है कि बिना अगले पहिए के साइकिल चलाना सामान्य साइकिलिंग से काफी अलग और मुश्किल है. हालांकि, उनके पास इस तरह की राइडिंग का करीब 12 साल का अनुभव है, जिसकी वजह से वह लंबे सफर के दौरान बैलेंस बना पा रहे हैं.
सनीद सिर्फ साइकिलिस्ट ही नहीं हैं, बल्कि प्रोफेशनल बाइक स्टंटर भी हैं. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है. वह बताते हैं कि वह इंडियन आर्मी के जवानों को परेड और स्टंट से जुड़े प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं. यही अनुभव उनके इस सफर में काफी काम आ रहा है. जिस काम को देखकर आम लोग कुछ सेकंड में ही डर जाएं, उसे सनीद घंटों तक सड़क पर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि, उनका कहना है कि अनुभव होने के बावजूद हर रास्ता आसान नहीं होता. सड़क की स्थिति, मौसम, हवा और ट्रैफिक उनकी राइड को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं.
सनीद की इस पूरी यात्रा की सबसे खास बात उनकी साइकिल नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा मकसद है. वह 'Say No to Drugs' यानी ड्रग्स को ना कहने का संदेश लेकर देशभर में सफर कर रहे हैं. उनका मानना है कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किसी बड़े भाषण की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसा उदाहरण सामने रखना जरूरी है, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिले. सनीद कहते हैं कि वह केरल, तमिलनाडु और देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ अलग करने, अपनी पहचान बनाने और खुशी हासिल करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है.
सनीद का संदेश सीधा और साफ है. वह युवाओं से कहते हैं कि जिंदगी में वही काम करना चाहिए, जिससे खुशी मिले और अपनी जिंदगी को नशे के कारण बर्बाद नहीं करना चाहिए. उनका यह सफर सिर्फ एक लंबी दूरी की राइड नहीं है. वह चाहते हैं कि सड़क से गुजरते हुए उन्हें देखने वाला हर शख्स एक बार उनके संदेश के बारे में जरूर सोचे. सनीद के लिए इस यात्रा की सफलता सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना नहीं है. वह कहते हैं कि अगर उनके इस सफर को देखकर एक व्यक्ति भी ड्रग्स से दूर रहने या अपनी सोच बदलने का फैसला करता है, तो वही उनके लिए असली वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा.
सनीद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग उनके बैलेंस और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोग जहां एक पहिए वाली साइकिल पर हजारों किलोमीटर की राइड देखकर हैरान हैं, वहीं कई यूजर्स उनके ड्रग्स छोड़ने की अपील वाले अभियान को ज्यादा अहम बता रहे हैं. सनीद की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल स्टंट को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने अपने हुनर को एक सामाजिक संदेश से जोड़ दिया है. केरल से शुरू हुई यह एक पहिए वाली साइकिल की यात्रा अब नेपाल और एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ बढ़ रही है. रास्ता लंबा है, मौसम चुनौतीपूर्ण है और हर दिन नए खतरे हैं. लेकिन सनीद का लक्ष्य साफ है- उनको हर हाल में यह सफर पूरा करना है.
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