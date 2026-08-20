/आगे का पहिया ही नहीं, फिर भी 11 हजार KM की राइड! केरल से नेपाल निकला ये साइकिलिस्ट, वजह जान करेंगे सलाम

इतनी मुश्किल साइकिल पर रोजाना सफर करना किसी आम इंसान के लिए आसान नहीं है. सनीद बताते हैं कि वह आम तौर पर हर दिन करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं. हालांकि, मौसम और सड़क की हालत के हिसाब से यह दूरी बदलती रहती है. एक दिन में उन्होंने सबसे ज्यादा करीब 150 किलोमीटर तक की राइड की है. लेकिन पहाड़ी इलाकों में यह काम और मुश्किल हो जाता है. तेज हवाएं एक पहिए पर बैलेंस बनाने की चुनौती बढ़ा देती हैं. सड़क पर जरा सी गलती हुई तो संभलना मुश्किल हो सकता है. सनीद का कहना है कि बिना अगले पहिए के साइकिल चलाना सामान्य साइकिलिंग से काफी अलग और मुश्किल है. हालांकि, उनके पास इस तरह की राइडिंग का करीब 12 साल का अनुभव है, जिसकी वजह से वह लंबे सफर के दौरान बैलेंस बना पा रहे हैं.