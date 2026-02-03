नौकरी के 14वें दिन ही थमा दिया PIP लेटर! कंपनी की इस हरकत पर भड़के लोग; बोले- भाई, आज ही इस्तीफा दे दो

किसी भी नई नौकरी में शुरुआती दिन सीखने, माहौल समझने और खुद को साबित करने के लिए होते हैं. लेकिन सोचिए, अगर जॉइन करने के महज 14 दिन बाद ही कंपनी आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान यानी PIP थमा दे, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक नए कर्मचारी ने अपनी आपबीती शेयर की, जिसे पढ़कर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी. यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ कर्मचारी की नहीं, बल्कि कंपनी की वर्क कल्चर की असलियत दिखाता है. कई लोग तो सीधे सलाह दे रहे हैं यहां रुकने का मतलब समय और आत्मसम्मान दोनों गंवाना है.

जॉइनिंग के साथ ही बिगड़ी सेहत

कर्मचारी के मुताबिक, उसने साल के दूसरे हफ्ते में कंपनी जॉइन की थी. लेकिन जॉइनिंग के शुरुआती दिनों में ही उसकी तबीयत काफी खराब हो गई. हालत इतनी गंभीर थी कि मैनेजमेंट ने पहले हफ्ते में ही तीन अलग-अलग दिनों में उसे ऑफिस से घर भेज दिया. कर्मचारी का कहना है कि उसने जानबूझकर काम से दूरी नहीं बनाई, बल्कि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा हुआ. इसके बावजूद कंपनी ने इस स्थिति को समझने या सहयोग देने के बजाय उसे नेगेटिव नजर से देखना शुरू कर दिया. नई नौकरी, नई जिम्मेदारी और ऊपर से बीमारी इन सबके बीच कर्मचारी पहले से ही दबाव में था.

Add Zee News as a Preferred Source

14वें दिन थमाया गया PIP लेटर

कुछ ही दिनों बाद कर्मचारी को बताया गया कि उसे दो हफ्ते के PIP पर डाल दिया गया है. सबसे हैरानी की बात यह थी कि PIP में कोई साफ परफॉर्मेंस गोल तय नहीं थे. बस धुंधले से कारण बताए गए, जिनका कोई ठोस आधार नहीं था. कर्मचारी ने लिखा कि वह सदमे, गुस्से और निराशा में है. उसे पहले कभी यह संकेत नहीं दिया गया था कि उसके काम से कोई समस्या है. दर्द की बात यह भी रही कि उसे इस कंपनी में एक पुराने दोस्त और पूर्व सहयोगी ने रेफर किया था. कर्मचारी ने एक दूसरी नौकरी का ऑफर ठुकराकर यह जॉइनिंग की थी, जिससे वह खुद को “बेकार और बेवजह दोषी” महसूस करने लगा.

रेड फ्लैग्स और यूजर्स की खरी-खरी सलाह

कर्मचारी ने माना कि कंपनी में पहले से कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, लेकिन बेरोजगार होने के डर से वह चुप रहा. पोस्ट वायरल होते ही यूजर्स ने एक सुर में कहा कि यह परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि सिस्टम की समस्या है. कई लोगों ने लिखा कि शुरुआती दो हफ्तों में PIP देना साफ संकेत है कि कंपनी निकालने की तैयारी में है. कुछ ने सलाह दी कि तुरंत नई नौकरी ढूंढना शुरू करें, तो कुछ ने पुराने या ठुकराए गए ऑफर पर दोबारा संपर्क करने को कहा. .