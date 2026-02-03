Advertisement
trendingNow13096811
Hindi Newsजरा हटकेनौकरी के 14वें दिन ही थमा दिया PIP लेटर! कंपनी की इस हरकत पर भड़के लोग; बोले- भाई, आज ही इस्तीफा दे दो

नौकरी के 14वें दिन ही थमा दिया PIP लेटर! कंपनी की इस हरकत पर भड़के लोग; बोले- भाई, आज ही इस्तीफा दे दो

Employee Rights: नई नौकरी जॉइन करने के 14 दिन बाद ही कर्मचारी को बिना साफ वजह PIP दे दिया गया. बीमारी के बावजूद सहयोग नहीं मिला. पोस्ट वायरल होते ही यूजर्स ने इसे खराब वर्क कल्चर बताया और तुरंत नई नौकरी तलाशने की सलाह दी. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौकरी के 14वें दिन ही थमा दिया PIP लेटर! कंपनी की इस हरकत पर भड़के लोग; बोले- भाई, आज ही इस्तीफा दे दो

किसी भी नई नौकरी में शुरुआती दिन सीखने, माहौल समझने और खुद को साबित करने के लिए होते हैं. लेकिन सोचिए, अगर जॉइन करने के महज 14 दिन बाद ही कंपनी आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान यानी PIP थमा दे, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक नए कर्मचारी ने अपनी आपबीती शेयर की, जिसे पढ़कर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी. यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ कर्मचारी की नहीं, बल्कि कंपनी की वर्क कल्चर की असलियत दिखाता है. कई लोग तो सीधे सलाह दे रहे हैं यहां रुकने का मतलब समय और आत्मसम्मान दोनों गंवाना है.

जॉइनिंग के साथ ही बिगड़ी सेहत

कर्मचारी के मुताबिक, उसने साल के दूसरे हफ्ते में कंपनी जॉइन की थी. लेकिन जॉइनिंग के शुरुआती दिनों में ही उसकी तबीयत काफी खराब हो गई. हालत इतनी गंभीर थी कि मैनेजमेंट ने पहले हफ्ते में ही तीन अलग-अलग दिनों में उसे ऑफिस से घर भेज दिया. कर्मचारी का कहना है कि उसने जानबूझकर काम से दूरी नहीं बनाई, बल्कि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा हुआ. इसके बावजूद कंपनी ने इस स्थिति को समझने या सहयोग देने के बजाय उसे नेगेटिव नजर से देखना शुरू कर दिया. नई नौकरी, नई जिम्मेदारी और ऊपर से बीमारी इन सबके बीच कर्मचारी पहले से ही दबाव में था.

Add Zee News as a Preferred Source

14वें दिन थमाया गया PIP लेटर

कुछ ही दिनों बाद कर्मचारी को बताया गया कि उसे दो हफ्ते के PIP पर डाल दिया गया है. सबसे हैरानी की बात यह थी कि PIP में कोई साफ परफॉर्मेंस गोल तय नहीं थे. बस धुंधले से कारण बताए गए, जिनका कोई ठोस आधार नहीं था. कर्मचारी ने लिखा कि वह सदमे, गुस्से और निराशा में है. उसे पहले कभी यह संकेत नहीं दिया गया था कि उसके काम से कोई समस्या है. दर्द की बात यह भी रही कि उसे इस कंपनी में एक पुराने दोस्त और पूर्व सहयोगी ने रेफर किया था. कर्मचारी ने एक दूसरी नौकरी का ऑफर ठुकराकर यह जॉइनिंग की थी, जिससे वह खुद को “बेकार और बेवजह दोषी” महसूस करने लगा.

रेड फ्लैग्स और यूजर्स की खरी-खरी सलाह

कर्मचारी ने माना कि कंपनी में पहले से कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, लेकिन बेरोजगार होने के डर से वह चुप रहा. पोस्ट वायरल होते ही यूजर्स ने एक सुर में कहा कि यह परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि सिस्टम की समस्या है. कई लोगों ने लिखा कि शुरुआती दो हफ्तों में PIP देना साफ संकेत है कि कंपनी निकालने की तैयारी में है. कुछ ने सलाह दी कि तुरंत नई नौकरी ढूंढना शुरू करें, तो कुछ ने पुराने या ठुकराए गए ऑफर पर दोबारा संपर्क करने को कहा. .

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

employee rightsPerformance Improvement Plan

Trending news

चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
उधमपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बच न पाएंगे दहशतगर्द
jammu kashmir encounter
उधमपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बच न पाएंगे दहशतगर्द
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार