डायनासोर के जमाने की वो इकलौती मछली, जो पानी में ज्यादा देर रहे तो उसका दम घुट जाता है

Walking Fish: बचपन से हम सब यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि 'मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी'. लेकिन विज्ञान और कुदरत की रहस्यमयी दुनिया में हर नियम के अपवाद होते हैं. हमारी धरती पर मछलियों की 34,000 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, और इनमें से कुछ ऐसी बागी मछलियां भी हैं जिन्होंने पानी के बिना जीने का तरीका सीख लिया है. आज हम आपको एक ऐसी ही अनोखी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पानी के बिना एक या दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 4 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकती है. आइए जानते हैं इस अद्भुत जीव के जादुई सीक्रेट के बारे में.

कौन सी मछली है ये सुपरसर्वाइवर?

बिना पानी के 4 साल से ज्यादा जीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस मछली के नाम है, उसे 'अफ्रीकन लंगफिश' कहा जाता है. अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाई जाने वाली यह मछली तब भी मुस्कुराती रहती है, जब कड़कड़ाती धूप में पूरा तालाब सूखकर बंजर जमीन में बदल जाता है. जहां आम मछलियां पानी से बाहर आते ही तड़पकर दम तोड़ देती हैं, वहीं अफ्रीकन लंगफिश मौत को मात देकर सालों तक मिट्टी के अंदर आराम फरमाती है.

मिट्टी का स्लीपिंग बैग और अनोखा जुगाड़

जब अफ्रीका की भीषण गर्मी में पानी पूरी तरह गायब हो जाता है, तो लंगफिश अपने मुंह का इस्तेमाल करके गीली मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदती है. इसके बाद वह अपने शरीर से एक गाढ़ा और चिपचिपा बलगम निकालती है. यह बलगम सूखकर उसके चारों तरफ प्लास्टिक जैसे वाटरप्रूफ स्लीपिंग बैग या कोकून (Cocoon) का रूप ले लेता है. इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में 'एस्टिवेशन' कहते हैं, जो गर्मियों की लंबी नींद की तरह है.

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फेफड़ों से सांस और खुद के शरीर का पाचन

इस कोकून के अंदर बंद होकर लंगफिश हवा लेने के लिए ऊपर एक छोटा सा सुराख छोड़ देती है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मछली के पास इंसानों की तरह असली फेफड़े होते हैं, जिससे यह सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती है. इस 4 साल की लंबी नींद के दौरान वह अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल धीमा कर देती है, जिससे उसके शरीर में कोई गंदगी या वेस्ट नहीं बनता. जिंदा रहने की एनर्जी के लिए वह धीरे-धीरे अपनी ही मांसपेशियों के टिश्यूज को पचाना शुरू कर देती है.

पानी में डूबकर मर जाती है यह मछली!

लंगफिश से जुड़े कुछ फैक्ट्स इतने अजीब हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल है. यह मछली पूरी तरह से हवा की ऑक्सीजन पर निर्भर हो चुकी है, इसलिए अगर इसे बहुत देर तक पानी के अंदर जबरदस्ती डुबोकर रखा जाए, तो यह पानी में ही डूबकर मर जाएगी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मछली पिछले 40 करोड़ सालों से धरती पर वैसी की वैसी ही है, यानी यह डायनासोर से भी पुरानी है और इंसानों जैसे चार पैरों वाले जीवों की सबसे करीबी रिश्तेदार मानी जाती है.

बिना पानी के रहने वाली टॉप 7 मछलियों की लिस्ट

लंगफिश के अलावा भी कई ऐसी मछलियां हैं जो पानी के बिना घंटों या हफ्तों तक जिंदा रह सकती हैं. आइए इस टेबल के जरिए उनके नाम और जीने की क्षमता को समझते हैं:

1. अफ्रीकन लंगफिश (African Lungfish): यह मछली बिना पानी के 4 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकती है. यह पानी सूखने पर मिट्टी में कोकून बनाकर अपने असली फेफड़ों से सांस लेती है.

2. मार्बल मैंग्रोव रिवुलस (Marble Mangrove Rivulus): यह पानी के बाहर करीब 66 दिन तक जीवित रह सकती है. यह सड़ती हुई गीली लकड़ियों के अंदर छिप जाती है और सीधे अपनी त्वचा से सांस लेती है.

3. नॉर्दर्न स्नेकहेड (Northern Snakehead): यह बिना पानी के 4 दिनों तक सुरक्षित रह सकती है. इसके शरीर में एक खास अंग होता है, जिसकी मदद से यह हवा से सीधे ऑक्सीजन ले सकती है.

4. मडस्किपर (Mudskipper): यह पानी के बिना 2 दिनों तक जिंदा रह सकती है. यह अपने गलफड़ों में पानी जमा करके रखती है और जमीन पर आसानी से चल-कूद सकती है.

5. क्लाइंबिंग पर्च (Climbing Perch): यह मछली पानी से बाहर कई दिनों तक रह सकती है. इसके पास मॉडिफाइड गिल्स होते हैं और यह अपने नुकीले पंखों की मदद से जमीन पर चलती भी है.

6. वॉकिंग कैटफिश (Walking Catfish): यह बिना पानी के 18 घंटे तक जीवित रह सकती है. सांस लेने के लिए यह अपने गलफड़ों के पीछे मौजूद एक अतिरिक्त अंग का इस्तेमाल करती है और जमीन पर रेंगती है.

7. रॉकपूल ब्लैनी (Rockpool Blenny): यह पानी के बाहर कई घंटों तक (समुद्र में कम ज्वार के समय) जिंदा रह सकती है. यह नम चट्टानों पर फंसी होने के दौरान अपनी त्वचा से सांस लेती है.

प्रकृति का यह रूप सच में हैरान करने वाला है, जिसने मछलियों को पानी का मोहताज न रखकर जमीन पर भी अपनी सल्तनत चलाने की ताकत दी है.