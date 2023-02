Offer: वाह क्या बात है! सिंगल लोगों के लिए दुकान पर विशेष छूट, ऑफर देखकर गदगद हुए लोग

Ten Percent Off On Shop: पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे की धूम मची रही. हर कोई इसे अपने तरीके से मनाता नजर आया है. भारत में भी इसे मनाने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. इसी कड़ी में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसे देखकर लोग गदगद हो जाएंगे. इसमें सिंगल लोगों के लिए एक दुकान पर विशेष ऑफर दिया गया है.

दरअसल, इस तस्वीर को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. कैप्शन पढ़कर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर है. कैप्शन में लिखा है कि केवल ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली में ही वैलेंटाइन डे के पास ऐसे बोर्ड मिल सकते हैं. मुझे आश्चर्य है कि हालांकि वे इसकी पुष्टि कैसे करेंगे.

वायरल हो रही इस तस्वीर में फास्ट फूड की एक शॉप नजर आ रही है, जहां कई प्रकार के फास्ट फूड मिल रहे हैं. शॉप के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है. जिस पर लिखा है कि हक से सिंगल…सभी सिंगल्स को 10 परसेंट की छूट.' ग्राहकों को लुभाने के इस तरीके ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है. हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

जैसे ही यह तस्वीर वाला वायरल हुई लोग इस पर कमेंट करने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा कि कोई तो है को दर्द का कद्र कर सकता है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि सिंगल लड़का सिंगल नहीं आएगा, वो अपने साथ अपने कम से कम एक सिंगल दोस्त को जरूर लाएगा. वहीं इसके कैप्शन पर एक यूजर ने लिखा कि सही बात है कैसे पता चलेगा कि कौन सिंगल है और कौन नहीं है.

And it is only in Old Rajendra Nagar , Delhi , that one can find such boards near valentine's day !! I wonder how they will confirm this though pic.twitter.com/6vndffrbUs

— Medha Anand IRTS (@MedhaAnand2) February 12, 2023