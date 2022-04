Dangerous Road: इस खतरनाक सड़क पर है एकमात्र ट्रक, 3-4 दिनों तक पहाड़ों पर चढ़कर पहुंचते हैं लोग

Dangerous Road: भारत के पहाड़ी इलाकों में खतरनाक सड़कें हैं, जहां से स्थानीय लोग अक्सर गुजरा करते हैं. उनके लिए अब यह आम बात हो गई है, लेकिन जो लोग इन रूट से पहली बार जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं. ऊंची पहाड़ियों के साथ-साथ गहरी खाई भी यात्रियों की सांसें अटका सकती हैं. इन रूट्स पर वही लोग ड्राइव कर पाते हैं, जिनके पास पहाड़ों पर दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने का अनुभव हो. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे Shubyatra नाम के फेसबुक अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है.

इस पेज पर पहाड़ों पर चलने वाली गाड़ियों और मुश्किलों का सामना करने वाले स्थानीय लोगों के वीडियो अपलोड किए जाते हैं. वायरल होने वाले वीडियो पर शुभयात्रा नाम के पेज ने जानकारी दी कि यह ट्रक मेरे गांव उत्तराखंड स्थित जोहर घाटी के मिलाम की तरफ जा रहा है. यह दुनिया की सबसे खतरनाक और अनोखी हिमालयी सड़कों में से एक है. मुनस्यारी (उत्तराखंड, भारत) से मिलम ग्लेशियर की ओर 4 दिनों की ट्रेकिंग के बाद, एक 20 किमी सड़क है जो रिलकोट को मिलम (ITBP बेस कैंप) से जोड़ती है.

वीडियो के कैप्शन में आगे लिखा, 'इस सड़क तक पहुंचने के लिए 3-4 दिनों तक ट्रेकिंग करके लगभग 40-50 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और यह ट्रक उस सड़क का एकमात्र परिवहन है. ट्रक को इस सड़क पर हेलीकॉप्टर द्वारा भेजा गया था. आप यहां अपनी कार या बाइक नहीं ले जा सकते.' ट्विटर पर इस वीडियो को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया है.

