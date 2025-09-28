Advertisement
Tolini Vivah: भारत का वह इकलौता गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर मनाया जाता है जश्न; पेड़ से होती है शादी

Where is a girl's first period celebrated: भारत दुनिया का संभवत इकलौता देश है, जहां कोस-कोस पर वाणी और परंपराएं बदल जाती हैं. हमारे देश में एक गांव ऐसा भी है, जहां लड़की के पहले पीरियड पर जश्न मनाया जाता है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:51 PM IST
Only village in India where girl first period celebrated: भारत विविधताओं का देश है. हर राज्य, हर गांव की अपनी अलग संस्कृति और रीति-रिवाज हैं. इनमें से कुछ प्रथाएं सदियों पुरानी हैं और आज भी वैसी ही निभाई जाती हैं, जबकि कुछ समय के साथ बदल जाती हैं. इनमें से कुछ रिवाज सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन इनके पीछे समाज और संस्कृति की गहरी मान्यताएं छिपी होती हैं. जिसके बारे में आप गंभीर होकर जानेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा.

पहली बार पीरियड आने पर केले के पेड़ से विवाह

असम के बोगांइगांव जिले के सोलमारी गांव में ऐसी ही एक अनोखी परंपरा है, जिसे स्थानीय लोग 'तोलिनी ब्याह' कहते हैं. यह रिवाज लड़कियों के जीवन में बड़े बदलाव के प्रतीक के रूप में निभाया जाता है. इस गांव में जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उसकी पहली शादी केले के पेड़ से करवाई जाती है.

इस परंपरा का मकसद सिर्फ सांकेतिक है. जब लड़की की पीरियड्स शुरू होती हैं, तो उसे घर से अलग रखा जाता है और कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है. उसे धूप में नहीं निकलने दिया जाता, परिवार के साथ सामान्य गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता. यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 से 5 दिन तक चलती है और इसे लड़की के जीवन में नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है.

घर सजाया जाता है, रिश्तेदार जमा होते हैं

इसके बाद लड़की की शादी केले के पेड़ से करवाई जाती है. यह शादी बिल्कुल आम शादी की तरह होती है. घर सजाया जाता है, गीत-संगीत होते हैं, रिश्तेदार और गांव वाले जमा होते हैं. लड़की को सजाया जाता है और केले के पेड़ को दूल्हे के रूप में तैयार किया जाता है. हालांकि यह शादी वास्तविक नहीं होती, लेकिन इसे लड़की की पहली शादी और एक सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है.

क्यों निभाई जाती है ये परंपरा?

इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि यह रस्म लड़की को बुरी नजर से बचाने, उसके फ्यूचर के पति की लंबी उम्र के लिए और नारी शरीर में बदलाव के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है. यह सांस्कृतिक रिवाज युवाओं को उनके समाज की गहरी मान्यताओं और मूल्यों से जोड़ता है.

कुछ लोग उठाते हैं रिवाज पर सवाल

हालांकि आज के समय में बहुत से लोग इस परंपरा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन गांव के कई परिवार इसे अपनी पहचान और संस्कृति का हिस्सा मानते हुए बड़े सम्मान और विश्वास के साथ निभाते हैं. इस परंपरा को देखने वाले शोधकर्ता कहते हैं कि ऐसे रिवाज महिलाओं के सामाजिक और मानसिक विकास में भी भूमिका निभाते हैं.

 कुछ परिवार इसे परिवार और समाज के बीच बंधन मजबूत करने का तरीका भी मानते हैं. आधुनिक दौर में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है, जिससे यह परंपरा अब केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बन गई है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

