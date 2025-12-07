Advertisement
ये है दुनिया का इकलौता झरना, जो नहीं गिरता ऊपर से नीचे; 3 KM तक नदी के साथ दौड़कर आखिर कहां गायब हो जाता है पानी?

Mocona Falls: मोकोना फॉल्स दुनिया का सबसे अनोखा झरना है, जो ऊपर से नहीं गिरता बल्कि 3 किमी तक नदी के समानांतर बहकर अचानक गहरी खाई में समा जाता है. उरुग्वे नदी पर स्थित यह झरना साल में 150 दिन गायब भी हो जाता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 07, 2025, 12:18 PM IST
दुनिया में अनगिनत झरने हैं. कहीं पानी आसमान जैसी ऊंचाई से गिरता है तो कहीं चौड़ाई देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. लेकिन इस धरती पर एक ऐसा झरना भी मौजूद है जो इन सब नियमों को तोड़ देता है. यह झरना ना ऊपर से नीचे गिरता है, ना चट्टान से छलांग लगाता है. बल्कि 3 किलोमीटर तक नदी के समानांतर बहते हुए अचानक गहरी खाई में गायब हो जाता है. यह चमत्कार है मोकोना फॉल्स, जिसे यूकुमा फॉल्स भी कहा जाता है. अर्जेंटिना और ब्राजील की सीमा पर मौजूद यह प्राकृतिक करिश्मा वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों को चकित कर देता है.

मोकोना फॉल्स को दुनिया का सबसे अनोखा झरना कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी ऊंचाई से नीचे नहीं गिरता, बल्कि नदी के साथ-साथ बहते हुए एक गहरी खाई में समा जाता है. यह झरना उरुग्वे नदी पर स्थित है, जो अर्जेंटिना के मिसीओनेस प्रांत और ब्राजील के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है. 3 किलोमीटर तक फैलने वाला यह झरना एक ऐसी सबमर्ज्ड घाटी के कारण बनता है जो हिमयुग के दौरान बनी थी. इस घाटी की गहराई लगभग 100 मीटर है, जो नदी के तल का लगभग 15–30 प्रतिशत हिस्सा घेरती है.

 साल में 150 दिन गायब हो जाता है झरना

इस झरने की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह साल के लगभग 150 दिन दिखाई ही नहीं देता. जब उरुग्वे नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो नदी का बहाव घाटी के किनारे को ढक लेता है और झरना पूरी तरह पानी में समा जाता है. लेकिन जैसे ही पानी का स्तर कम होता है, पानी घाटी के किनारे से नीचे गिरना शुरू हो जाता है और मोकोना फॉल्स एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य बन जाता है. इस दौरान इसकी ऊंचाई 5 से 7 मीटर तक और चौड़ाई 1800 मीटर से लेकर पूरे 3000 मीटर तक हो सकती है.

प्रकृति का अद्भुत चमत्कार 

मोकोना फॉल्स न केवल एक भूवैज्ञानिक अद्भुत रचना है, बल्कि यह एक बड़ा पर्यटन केंद्र भी है. झरने के आसपास का क्षेत्र याबोटी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जहां घने जंगल, अनोखे जीव-जंतु और रोमांचक एडवेंचर गतिविधियां मिलती हैं. यहां पर्यटक रबर बोट राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनो आउटिंग और वाइल्डलाइफ सफारी का आनंद ले सकते हैं. इगुआजु फॉल्स से 322 किमी दूर स्थित यह झरना अपनी अनोखी बनावट के कारण दुनिया के सबसे अनूठे प्राकृतिक चमत्कारों में गिना जाता है और हर साल हजारों लोग इसे देखने पहुंचते हैं.

