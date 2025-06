2000 मर्दों के साथ बीच सड़क... मॉडल के सनसनीखेज काम से उड़ गए पोर्न इंडस्ट्री के होश

Onlyfans Model: मशहूर एडल्ट स्टार और ओनलीफैन्स मॉडल बॉनी ब्लू ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं. बॉनी ब्लू का असली नाम टिया बिलिंगर है. पिछले साल 12 घंटे में 1,000 से ज्यादा पुरुषों के साथ समय बिताने के बाद अब वह नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं. बॉनी ने अनाउंस किया है कि वह 15 जून को 24 घंटे में 2,000 पुरुषों के साथ समय बिताकर नया रिकॉर्ड बनाएंगी.

बॉनी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा, "15 जून को मैं लंदन में एक खास इवेंट कर रही हूं. लोग इसमें शामिल हो सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं." 29 मई को अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्होंने अपनी इस सनसनीखेज योजना का खुलासा किया. उन्होंने कहा, "मैं 2,000 पुरुषों के साथ समय बिताना चाहती हूं. मुझे लगता है कि यह आसान होगा." इस इवेंट में वह खुद होंगी और उन्होंने सभी को इसमें शामिल होने का न्योता दिया.

मॉडल के अनाउंसमेंट से तहलका

बॉनी की इस अनाउंसमेंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. कई लोगों ने उनके इस कदम की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, "मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं." एक अन्य ने लिखा, "उनके पिता को इस पर गर्व होगा!" कुछ लोग उनके इस फैसले से हैरान हैं जबकि कुछ ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बताया.

OF model Bonnie Blue brags about her plans to sleep with 2,000 men in one day and be “tied up in a glass box and open to the public.”

Blue has told men to “get involved or just walk around and watch” as she plans the shocking 2,000 man stunt. pic.twitter.com/upUKa7dFC9

— Oli London (@OliLondonTV) June 1, 2025