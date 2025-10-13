Advertisement
बदसूरत बोल दो, लेकिन मुझे... बॉक्सर से मॉडल बनी ये OnlyFans स्टार चिढ़ती है सिर्फ एक शब्द से, जानें क्यों?

सोशल मीडिया स्टार और बॉक्सर एले ब्रूक ने बताया कि उन्हें ‘मिड’ कहलाना सबसे बुरा लगता है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने कहा, “मुझे बदसूरत कहो, पर मिड मत कहो.” यह शब्द उनके लिए एक तरह का अपमान बन गया है, जिससे वे हमेशा बचना चाहती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:56 AM IST
Boxer Elle Brooke Instagram: इंस्टाग्राम स्टार और प्रोफेशनल बॉक्सर एले ब्रूक ने हाल ही में एक ऐसा शब्द बताया जिसे वे दुनिया से बैन कर देना चाहती हैं. उन्होंने कहा, “मुझे ‘MID’ कहलाना बिलकुल पसंद नहीं!” एले ने इंस्टाग्राम पर अपने एक मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “मुझे ‘मिड’ शब्द से नफरत है.”

क्यों कहती हैं एले- “मुझे बदसूरत कहो, लेकिन मिड नहीं”?

वीडियो में एले ब्रूक ने कहा, “जब कोई मुझे ‘मिड’ कहता है तो बहुत बुरा लगता है. अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो मुझे ‘ugly’ कहो, पर ये आधा-अधूरा शब्द मत बोलो.” ‘मिड’ सोशल मीडिया की भाषा में किसी औसत या ‘ना अच्छा-ना बुरा’ इंसान के लिए इस्तेमाल होता है. एले के मुताबिक, ये शब्द सबसे बड़ा ‘इंसल्ट’ है क्योंकि इससे किसी की पूरी पहचान कमजोर लगती है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में आंटी को दिखे वो शख्स, जो हमारे बचपन के थे साइंस के "चाचा चौधरी", नाम जानते ही खुश हो जाएंगे

कौन हैं एले ब्रूक और क्यों हैं इतनी चर्चित?

एले ब्रूक सिर्फ सोशल मीडिया स्टार नहीं हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर और OnlyFans मॉडल भी हैं. उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया और पिछले साल वर्ल्ड मिडलवेट चैंपियन भी बनीं. एडल्ट इंडस्ट्री में उनका सफर विवादों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, “मैं वही कर रही हूं जो मुझे सशक्त बनाता है.”

कितना कमाती हैं एले ब्रूक?

जब एले से टीवी शो पर उनकी कमाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “मैं बहुत पैसा कमाती हूं. मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पर टॉप 0.01% में हूं यानी सबसे ऊपर.” उनकी ये बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए कि एडल्ट इंडस्ट्री में भी इतनी बड़ी कमाई संभव है. उन्होंने कहा कि ये उनकी मेहनत और आत्मविश्वास की जीत है.

यह भी पढ़ें: यहां भूखी-बेचैन आत्माएं लौटती हैं धरती पर, खुश करने के लिए इंसान करते हैं ऐसा काम! 

क्या एले अब दूसरों को भी दे रही हैं ‘लाइफ एडवाइस’?

हाल ही में एले ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बुरिटो और फ्रेंच फ्राइज खाते हुए जिंदगी की सच्चाइयां बता रही थीं. उन्होंने कहा, “लोग पूछते हैं कि मैं इतनी फिट कैसे रहती हूं. सच्चाई ये है कि एक्स्ट्रीम चीजें काम नहीं करतीं, कंसिस्टेंसी करती है.” एले अब अपने फॉलोअर्स को यह सिखाना चाहती हैं कि फिटनेस और सफलता दोनों में स्थिरता ही कुंजी है. ‘मिड’ शब्द पर एले का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उनके फैंस ने कमेंट्स में लिखा, “कौन तुम्हें बदसूरत कह सकता है?” उनका ये स्टेटमेंट न सिर्फ मजेदार है बल्कि इंटरनेट पर कोई शब्द किसी को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है, यह दिखलाता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

