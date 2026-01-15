1 दिन में 100 मर्दों के साथ सोने वाली OnlyFans स्टार ने छोड़ा 'गंदा' धंधा! चर्च में डुबकी लगाकर बोली- अब ईश्वर से जुड़ना है...

OnlyFans क्रिएटर और एडल्ट फिल्म स्टार लिली फिलिप्स एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका काम नहीं बल्कि उनका बापटिज्म है. 24 साल की लिली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पानी में डूबकी लगाकर दोबारा बापटिज्म लेते हुए नजर आती हैं. वीडियो पर लिखा संदेश थ, “हमेशा याद रहने वाला दिन.”

बापटिज्म वीडियो से हलचल क्यों?

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोग हैरान थे कि एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ी एक चर्चित हस्ती ऐसा कदम क्यों उठा रही है. वीडियो के वायरल होने के बाद लिली ने साफ किया कि यह फैसला दिखावे के लिए नहीं, बल्कि निजी आस्था से जुड़ा है. लिली फिलिप्स ने Newsweek से बातचीत में कहा कि वह भगवान से दोबारा जुड़ना चाहती हैं. उनके मुताबिक समय के साथ उनका ईश्वर से रिश्ता कमजोर पड़ गया था और वह उसे फिर मजबूत करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि OnlyFans पर काम करने वाली महिलाएं सिर्फ एक ही पहचान तक सीमित नहीं होतीं और उन्हें सिर्फ एक नजरिए से देखना अमानवीय है.

खुद को पारंपरिक ईसाई मानती हैं लिली

लिली फिलिप्स ने यह भी स्पष्ट किया कि वह खुद को पारंपरिक ईसाई नहीं मानतीं. वह समलैंगिक विवाह और गर्भपात अधिकार जैसे मुद्दों का समर्थन करती हैं. उनका कहना है कि पारंपरिक मूल्यों से अलग सोच रखने का मतलब यह नहीं कि कोई इंसान ईसाई नहीं हो सकता. US Weekly को दिए इंटरव्यू में लिली ने बताया कि उनका बापटिज्म बचपन में हुआ था, लेकिन समय के साथ उन्होंने आस्था का पालन करना छोड़ दिया था. किसी बड़े व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें फिर से भगवान से बात करने और दोबारा बापटिज्म लेने के लिए प्रेरित किया.

क्या वह एडल्ट इंडस्ट्री छोड़ने वाली हैं?

लिली फिलिप्स ने फिलहाल एडल्ट इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि वह अपने काम को आगे चलकर अलग-अलग दिशाओं में ले जाना चाहती हैं और खुद को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखना चाहतीं. पूर्व पोर्न अभिनेता जोशुआ ब्रूम, जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म को अपनाया, उन्होंने भी लिली के बापटिज्म पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह लिली को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, इसलिए उनके इरादों पर फैसला नहीं कर सकते. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि भगवान इंसान को उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से पहचानते हैं.

लिली फिलिप्स का अतीत आज भी चर्चा में क्यों?

लिली फिलिप्स पहली बार 2024 में तब सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक ही दिन में 100 से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बनाए. इस अनुभव पर आधारित एक यूट्यूब फिल्म भी बनाई गई थी. यही अतीत आज भी उनकी हर नई शुरुआत के साथ जुड़ जाता है और बहस को जन्म देता है.