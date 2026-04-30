कम सैलरी से नाराज कर्मचारी ने कंपनी के वेयरहाउस में लगाई आग! 1440 करोड़ हुए स्वाहा, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

Ontario Warehouse Fire Investigation: कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने पूरी दुनिया को डरा दिया था, जिसमें बादलों को छूती काली आग की लपटें और धुएं का गुबार मीलों दूर से दिखाई दे रहा था. यह आग लगी थी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ओंटारियो (Ontario) के एक विशालकाय वेयरहाउस में. अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है, उसने कंपनी से लेकर पुलिस तक के होश उड़ा दिए हैं.

जांच में पता चला है कि इस भीषण अग्निकांड, जिसमें करीब 1440 करोड़ रुपये ($170 Million+) का नुकसान हुआ, उसका मास्टरमाइंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि कंपनी का ही एक कर्मचारी था, जिसका नाम चामेल अब्दुलकरीम बताया जा रहा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस कर्मचारी की पहचान की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

रात के सन्नाटे में लगी भीषण आग

यह घटना एक मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS के वेयरहाउस में हुई, जहां रात के समय अचानक आग लग गई. कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैल गई कि पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया. आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगानी पड़ी थीं. करीब 10-12 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था.

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इस आग में भारी नुकसान हुआ. बताया जा रहा है कि गोदाम में रखा करोड़ों का सामान जल गया था. अंदाजा लगाया गया कि नुकसान हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह गोदाम काफी बड़ा था और इसमें जूतों और कपड़ों का भारी स्टॉक जमा था. आग के बाद करीब 6 लाख स्क्वायर फीट का इलाका मलबे में तब्दील हो गया.

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वीडियो ने खोला पूरा राज

गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, तो मामला पूरी तरह बदल गया. वीडियो में एक व्यक्ति खुद गोदाम के अंदर आग लगाते हुए नजर आ रहा था. वह एक-एक करके सामान को जलाता दिख रहा था और साथ ही कुछ बातें भी बोल रहा था. यहीं से पुलिस को शक हुआ कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग है. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया. पुलिस की जांच में वह व्यक्ति उसी गोदाम में काम करने वाला कर्मचारी निकला. बताया गया कि आरोपी की उम्र करीब 29 साल है और वह वहां ड्यूटी पर मौजूद था. घटना के बाद वह कुछ समय के लिए गायब भी हो गया था, जिससे शक और गहरा हो गया.

The Ontario Fire Department is battling a 6 alarm warehouse fire. The building contains paper products. Units from many neighboring departments are on scene supporting the suppression efforts. pic.twitter.com/KLNykaMbgY San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) April 7, 2026

वीडियो में बोली चौंकाने वाली बातें

वायरल वीडियो में आरोपी कुछ ऐसी बातें कहता सुनाई देता है, जिसने सबको हैरान कर दिया. वह बार-बार कह रहा था कि उसे उसकी मेहनत के मुताबिक पैसे नहीं मिलते. इसी गुस्से में उसने यह खतरनाक कदम उठाया. गोदाम में कागज और जलने वाला सामान ज्यादा था, इसलिए आग बहुत तेजी से फैल गई. कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से भर गया और हालात काबू से बाहर हो गए. करीब 150 से ज्यादा फायरफाइटर्स को बुलाना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका.

A pissed off employee started a massive fire at a warehouse after complaining about low pay. All you had to do was pay us enough to f*cking live… there goes your inventory. pic.twitter.com/beWaZScs55 kira (@kirawontmiss) April 8, 2026

कोई जनहानि नहीं हुई

इस बड़ी घटना में राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई. हालांकि, उस समय गोदाम में करीब 20 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया था. जैसे ही सच्चाई सामने आई, लोग गुस्से में आ गए. कई लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति की नाराजगी ने हजारों लोगों की नौकरी और कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर कोई समस्या थी, तो उसका हल इस तरह नहीं होना चाहिए था. यह घटना सिर्फ एक आगजनी की घटना नहीं, बल्कि कंपनी के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है.

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