ये तो हद हो गई भाई! ओपन टॉयलेट में बैठकर ले सकते हैं पहाड़-नदियों का आनंद, Video ने उड़ाई सबकी नींद

Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे. जिसमें लोग अपनी मर्जी से टॉयलेट या बाथरूम को डिजाइन करवाते हैं. कुछ लोग एकदम यूनिक डिजाइन करवाते हैं, ताकि सबसे अलग दिखे. सोशल मीडिया पर एक अनोखे टॉयलेट का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बैठकर आप वादियों का भी आनंद ले सकते हैं. आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये पूरी तरह सच है. चलिए समझते हैं कैसे आप टॉयलेट में पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं.

टॉयलेट से कैसे दिखते हैं पहाड़?

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पहाड़ी पर किसी घर में एक ओपन टॉयलेट बना हुआ है. वीडियो में दिखाई देता है कि टॉयलेट एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है जहां से एक दम खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. इस टॉयलेट में सिर्फ दो तरफ दीवार बनी हैं और तीसरी तरफ टॉयलेट का दरवाजा है. इसमें सामने वाली दीवार नहीं है और सामने का नजारा देखने लायक है. सामने बादल और वादियो का ऐसा सीन है जिसको देखना ज्यादातर लोगों का सपना होता है. अब इस टॉयलेट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

किस हैंडल से शेयर किया गया वीडियो?

ये वीडियो सोशल मीडिया पर @humour.log नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 4 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 9 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद जनता ने काट दी मौज?

वीडियो देखकर लोगों ने कमेंट बॉक्स में ऐसे-ऐसे कमेंट किए जिनको पढ़कर हंसते-हंसते आपका पेट दुख जाएगा. एक यूजर ने लिखा, "अब टॉयलेट में बोर नहीं होगा भाई." दूसरे यूजर ने लिखा, "अब क्या चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "कोई एस24 अल्ट्रा से फोटो लो." किसी ने मजे लेते हुए लिखा, "फुल एसी."

