Optical Illusion: इस तस्वीर में आंख खोलकर घूर रहा जानवर, 99 प्रतिशत लोग ढूंढने में हुए फेल; क्या आपको दिखा?

Optical Illusion Viral Photo: रोजाना कोई न कोई नई ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) वाली तस्वीर देखने को मिलती है, जिसे देखने के बाद किसी का भी सिर कुछ देर के लिए चकरा जाता है. जी हां, क्योंकि ऐसी तस्वीरें लोगों को न सिर्फ भ्रमित करती हैं बल्कि हल ढूंढने के लिए चैलेंज भी करती हैं. ऐसी कई पहेलियां हैं जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है, लेकिन कुछ आपको भ्रमित कर सकती हैं. बार-बार प्रयास करने के बावजूद आप ऐसी पहेलियों को हल नहीं कर पाते. हाल ही में न्यूजीलैंड के साइंस टीचर और नैनोटेक्नोलॉजिस्ट डॉ. मिशेल डिकिंसन (Dr Michelle Dickinson) द्वारा साझा की गई एक पहेली ने कई लोगों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया.

क्या आपको इन धारियों के बीच दिखाई दिया एक जानवर?

जो लोग ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) इमेज में छिपे तत्वों को खोजने में खुद को एक्सपर्ट मानते हैं, उन्हें डॉक्टर डिकिंसन द्वारा ट्विटर पर साझा की गई तस्वीर में जानवर का पता लगाने के लिए हाथ आजमाना चाहिए. डिकिंसन ने काली और सफेद धारियों की एक ऑप्टिकल इल्यूजन छवि (Optical Illusion Image) साझा की है और चैलेंज यह है कि इन पंक्तियों के बीच एक छिपा हुआ जानवर है. हालांकि, यहां एक ट्विस्ट है. कई कोशिशों के बाद भी आप अपनी खुली आंखों से जानवर को नहीं ढूंढ सकते.

जानवर को खोजने के लिए लगानी होगी एक ट्रिक

आप केवल आधी बंद आंखों के साथ छिपे हुए जानवर को लाइनों के पीछे पा सकते हैं. डिम लाइट भी जानवर को खोजने में आपकी मदद कर सकता है. शुरू में, आप यह पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि तस्वीर में कौन सा जानवर छिपा है, लेकिन आप कुछ नोटिस कर सकते हैं. सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आप अपना सिर हिलाकर देखेंगे तो आप इस इल्यूजन का आसानी से पता लगा सकते हैं. सफेद और काली धारियों के बीच एक बिल्ली छिपी हुई है.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019