गलतियां पकड़ने में हैं एक्सपर्ट तो क्या आप 15 सेकेंड में इस तस्वीर में छुपा हुआ 888 ढूंढ सकते हैं?
गलतियां पकड़ने में हैं एक्सपर्ट तो क्या आप 15 सेकेंड में इस तस्वीर में छुपा हुआ 888 ढूंढ सकते हैं?

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिनमें छिपी हुई चीजों को पहचानने का टास्क दिया जाता है. इन तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूज़न फोटो कहा जाता है. पहली नजर में सबकुछ साफ दिखता है, लेकिन असल में जो चीज हमें खोजनी होती है वही नहीं दिखता.

 

Sep 02, 2025, 07:14 AM IST
गलतियां पकड़ने में हैं एक्सपर्ट तो क्या आप 15 सेकेंड में इस तस्वीर में छुपा हुआ 888 ढूंढ सकते हैं?

Optical Illusion Hidden Number: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिनमें छिपी हुई चीजों को पहचानने का टास्क दिया जाता है. इन तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूज़न फोटो कहा जाता है. पहली नजर में सबकुछ साफ दिखता है, लेकिन असल में जो चीज हमें खोजनी होती है, वही हमारी आंखों के सामने छुपी रह जाती है. यही कारण है कि ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर लोगों का दिमाग घुमा देती हैं.

यह भी पढ़ें: भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो क्या होता है?

ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो ऐसी तस्वीर होती है, जिसमें चीजें जानबूझकर इस तरह से बनाई जाती हैं कि हमारी आंखें उन्हें सही से पहचान न पाएं. इन तस्वीरों में छुपे हुए नंबर, अक्षर या कोई ऑब्जेक्ट तुरंत पकड़ में नहीं आते. यही वजह है कि ये पजल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं.

इस तस्वीर में क्या खास है?

इस बार जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें "88S" के बीच में कहीं "888" छुपा हुआ है. टास्क यह है कि आपको सिर्फ 15 सेकेंड में 888 ढूंढना है. सुनने में आसान लगता है लेकिन जब लोग इसे देखने बैठते हैं तो उनके लिए यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है. कई लोग देर तक खोजते रहते हैं, लेकिन सही जवाब नहीं दे पाते.

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहली कैट सिटी, जहां बिल्लियों के लिए बनी मेट्रो! मॉल-फास्ट फूड की भी दुकान, AI नहीं सबकुछ है असली

क्यों फेल हो जाते हैं ज़्यादातर लोग?

दरअसल, इंसानी दिमाग पैटर्न्स को जल्दी पहचान लेता है. जब हमें बार-बार एक जैसी चीजें दिखाई देती हैं तो दिमाग उसी को सच मान लेता है. इस फोटो में भी बार-बार "88S" लिखा हुआ है. ऐसे में हमारी नजर वही देखती रहती है और "888" कहीं बीच में छिपा रह जाता है. यही कारण है कि ज्यादातर लोग गलत जवाब दे देते हैं. ऐसी तस्वीरें सिर्फ टाइमपास नहीं होतीं, बल्कि आपके IQ लेवल और पर्सनैलिटी के बारे में भी संकेत देती हैं. अगर आप जल्दी-जल्दी इन तस्वीरों में सही जवाब पकड़ लेते हैं, तो यह आपके तेज दिमाग और मजबूत ऑब्जर्वेशन स्किल को दिखाता है. वहीं, अगर आपको देर लगती है, तो इसका मतलब है कि आप पैटर्न्स में ज्यादा फंस जाते हैं.

तो आखिर कहां छुपा है 888?

अगर आप अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हम बता दें कि "888" इस तस्वीर के बीच में बारीकी से छुपा हुआ है. इसे पहचानने के लिए बहुत गहरी नजर और धैर्य चाहिए. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने लोगों का दिमाग घुमा दिया है और अब यह तेजी से वायरल हो रही है.

