Optical Illusion: वो पहेली जिसने बच्चों को बनाया जीनियस और प्रोफेसरों को कर दिया फेल! ढूंढकर दिखाओ माइनस

Optical Illusion Hidden Minus: सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है. तस्वीर में हर जगह सिर्फ प्लस (+) का निशान दिखता है. पहली नजर में यही लगता है कि यह बस एक साधारण पिक्चर है. लेकिन असल ट्विस्ट तब आता है जब कहा जाता है कि इन प्लस के बीच एक जगह माइनस (-) भी छिपा है.

क्यों हार मान रहे हैं गणित के प्रोफेसर?

आमतौर पर ऑप्टिकल इल्यूजन को बच्चों का खेल माना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर ने बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां तक कि कई गणित के प्रोफेसर भी इसे हल करने में नाकाम साबित हुए. तस्वीर इतनी आसान लगती है कि लगता है सेकंडों में जवाब मिल जाएगा, लेकिन माइनस को ढूंढ़ना उतना आसान नहीं है जितना लगता है.

क्या आप 5 सेकंड में ढूंढ़ सकते हैं माइनस?

चैलेंज यह है कि अगर आप 5 सेकंड के भीतर इस तस्वीर में छिपा माइनस ढूंढ़ लें, तो आपको सुपर जीनियस कहा जाएगा. लेकिन अगर न ढूंढ़ पाएं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह पहेली दुनिया भर के लोगों को परेशान कर रही है.

क्यों बना यह चैलेंज सोशल मीडिया सेंसेशन?

जैसे ही यह ऑप्टिकल इल्यूजन इंटरनेट पर आया, लाखों लोग इसे हल करने में जुट गए. किसी ने मजाक में लिखा, "ये तो दिमाग का जिम है," तो किसी ने कहा, "इतना आसान दिखकर भी इतना मुश्किल कैसे हो सकता है?" हजारों लोग तस्वीर को शेयर कर अपने दोस्तों और परिवार को चुनौती दे रहे हैं.

आखिर कहां छिपा है जवाब?

अगर आपने अब तक माइनस नहीं ढूंढ़ा है, तो घबराइए मत. जवाब तस्वीर में गोल घेरे में दिखाया गया है. वहां एक छोटा सा माइनस इतनी चालाकी से छिपा है कि प्लस की भीड़ में वह आसानी से नजर ही नहीं आता. यही वजह है कि इस आसान पहेली ने लोगों का दिमाग घुमा दिया.