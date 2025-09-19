फूलों वाले सोफे में छुपा है रहस्य, क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में छिपा लाइटर?

Optical Illusion: दुनियाभर में ऑप्टिकल इल्यूज़न यानी नज़र को धोखा देने वाली तस्वीरें लोगों को दीवाना बना देती हैं. कभी इनमें चेहरे छुपे होते हैं, तो कभी कोई साधारण-सा सामान. हाल ही में रेडिट पर एक ऐसी ही फोटो वायरल हुई, जिसमें एक फूलों वाला सोफा दिखाई देता है लेकिन असली खेल उस सोफे में छिपे हुए लाइटर का है. दावा है कि 10 में से सिर्फ 1 ही शख्स इसे ढूंढ पाता है.

यह तस्वीर आखिर कैसी है?

इस वायरल फोटो में एक सोफा है, जिस पर फूलों वाला कवर चढ़ा है. लाल गुलाब, हरे पत्ते और गुलाबी शेड्स के बीच पैटर्न इतना जटिल है कि देखने वाले को बस एक खूबसूरत कवर ही नजर आता है. तस्वीर के एक कोने में किसी इंसान का हाथ भी दिखाई देता है लेकिन फोटो का असली रहस्य उस लाइटर में छिपा है, जो फूलों के बीच घुल-मिल गया है.

दिमाग क्यों चकरा जाता है?

ऑप्टिकल इल्यूजन की सबसे खास बात यह है कि ये हमारी आंखों और दिमाग को अलग-अलग काम करने पर मजबूर कर देते हैं. जब कोई साधारण-सी चीज किसी भारी-भरकम पैटर्न में छुपा दी जाती है तो दिमाग उसे पहचान ही नहीं पाता. यही वजह है कि ये पहेलियां हमें कभी परेशान करती हैं तो कभी मज़ेदार भी लगती हैं.

इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन

इस फोटो को देखने वालों ने रेडिट पर खूब कमेंट किए. कई यूजर्स ने हार मानते हुए लिखा कि वे कितनी भी देर देखें, लाइटर नहीं मिल रहा. कुछ लोगों ने लाइटर देखने के बाद हैरानी जताई और लिखा कि इतनी देर तक देखते रहे, लेकिन असल में हम उसी को देख रहे थे. वहीं एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, “इसी वजह से मैं घर में अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पाता.” तो क्या आपने इस फूलों वाले सोफे में छुपा लाइटर ढूंढ लिया? अगर नहीं, तो एक बार फिर तस्वीर को गौर से देखिए. हो सकता है, जवाब आपकी आंखों के ठीक सामने ही छुपा हो.