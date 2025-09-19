फूलों वाले सोफे में छुपा है रहस्य, क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में छिपा लाइटर?
Advertisement
trendingNow12928614
Hindi Newsजरा हटके

फूलों वाले सोफे में छुपा है रहस्य, क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में छिपा लाइटर?

Optical Illusion: रेडिट पर एक फोटो वायरल हुई, जिसमें एक फूलों वाला सोफा दिखाई देता है लेकिन असली खेल उस सोफे में छिपे हुए लाइटर का है. दावा है कि 10 में से सिर्फ 1 ही शख्स इसे ढूंढ पाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फूलों वाले सोफे में छुपा है रहस्य, क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में छिपा लाइटर?

Optical Illusion: दुनियाभर में ऑप्टिकल इल्यूज़न यानी नज़र को धोखा देने वाली तस्वीरें लोगों को दीवाना बना देती हैं. कभी इनमें चेहरे छुपे होते हैं, तो कभी कोई साधारण-सा सामान. हाल ही में रेडिट पर एक ऐसी ही फोटो वायरल हुई, जिसमें एक फूलों वाला सोफा दिखाई देता है लेकिन असली खेल उस सोफे में छिपे हुए लाइटर का है. दावा है कि 10 में से सिर्फ 1 ही शख्स इसे ढूंढ पाता है.

यह तस्वीर आखिर कैसी है?

इस वायरल फोटो में एक सोफा है, जिस पर फूलों वाला कवर चढ़ा है. लाल गुलाब, हरे पत्ते और गुलाबी शेड्स के बीच पैटर्न इतना जटिल है कि देखने वाले को बस एक खूबसूरत कवर ही नजर आता है. तस्वीर के एक कोने में किसी इंसान का हाथ भी दिखाई देता है लेकिन फोटो का असली रहस्य उस लाइटर में छिपा है, जो फूलों के बीच घुल-मिल गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

दिमाग क्यों चकरा जाता है?

ऑप्टिकल इल्यूजन की सबसे खास बात यह है कि ये हमारी आंखों और दिमाग को अलग-अलग काम करने पर मजबूर कर देते हैं. जब कोई साधारण-सी चीज किसी भारी-भरकम पैटर्न में छुपा दी जाती है तो दिमाग उसे पहचान ही नहीं पाता. यही वजह है कि ये पहेलियां हमें कभी परेशान करती हैं तो कभी मज़ेदार भी लगती हैं.

 

Find the Lighter 
byu/Impressive-Morning-5 inFindTheSniper

 

यह भी पढ़ें: दो पैग रोज पीने के बाद भी क्यों नहीं लड़खड़ाते चिंपैंजी? वैज्ञानिकों ने बताई चौंकाने वाली वजह

इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन

इस फोटो को देखने वालों ने रेडिट पर खूब कमेंट किए. कई यूजर्स ने हार मानते हुए लिखा कि वे कितनी भी देर देखें, लाइटर नहीं मिल रहा. कुछ लोगों ने लाइटर देखने के बाद हैरानी जताई और लिखा कि इतनी देर तक देखते रहे, लेकिन असल में हम उसी को देख रहे थे. वहीं एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, “इसी वजह से मैं घर में अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पाता.” तो क्या आपने इस फूलों वाले सोफे में छुपा लाइटर ढूंढ लिया? अगर नहीं, तो एक बार फिर तस्वीर को गौर से देखिए. हो सकता है, जवाब आपकी आंखों के ठीक सामने ही छुपा हो.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Optical illusion

Trending news

मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
;