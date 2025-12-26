Optical Illusion: खुद को समझते हैं जीनियस तो 10 सेकंड में बताएं, तस्वीर में कितनी लड़कियां दिखाई दे रही हैं

Advertisement
Optical Illusion: सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑप्टिकल इल्यूजन में सब्जियों के बीच कई लड़कियों के चेहरे छिपे हैं. चुनौती है 10 सेकंड में चालबाज़ लड़की को ढूंढना. यह पहेली दिमाग को एक्टिव और ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स को तेज करती है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:24 PM IST
जब हम खाली बैठे होते हैं, तो दिमागी कसरत के लिए पहेलियां सॉल्व करना मजेदार होता है. ऑप्टिकल इल्यूज़न जैसी चैलेंजिंग पहेलियां हल करने का अलग ही मजा है. ये न सिर्फ समय बिताने का अच्छा तरीका हैं, बल्कि हमारे सोचने और समझने की क्षमता को भी तेज करती हैं. ऐसी पहेलियां दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करती हैं और एक तरह से मानसिक व्यायाम का काम करती हैं. ऐसा ही एक इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिस देखकर अच्छे-अच्छे का दिमाग घूम जाएंगा.

आज हम आपके लिए एक मजेदार और चैलेंजिंग पहेली लेकर आए हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. तस्वीर में आपको कई लड़कियां नजर आएंगी, लेकिन इनमें से एक चालबाज़ छुपी हुई है. अगर आपकी नजरें तेज़ हैं और ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स बेहतरीन हैं, तो आप इस पहेली को आसानी से सुलझा सकते हैं. चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ 7 सेकंड में उस चालबाज़ लड़की को ढूंढ निकालना है.  तो, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? अपनी नजरें गड़ाइए और जवाब खोजने में जुट जाइए

 

इस तस्वीर में पहली नजर में आपको सिर्फ कुछ सब्जियां दिखाई देती हैं. देखने पर लगता है कि इसमें कोई लड़की नहीं है. लेकिन अगर आप तस्वीर को ध्यान से और अलग-अलग एंगल से देखेंगे, तो सब्जियों के बीच कई लड़कियों की आकृतियां छिपी हुई नजर आने लगती हैं.

 

दरअसल, यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर है, जिसमें सब्जियों की बनावट और रंगों से लड़कियों के चेहरे बनाए गए हैं. सब्जियों की पत्तियां बालों जैसी लगती हैं, तो कहीं टमाटर या शिमला मिर्च से आंख-नाक का आकार बनता है. जो लोग ध्यान से देखने की आदत रखते हैं, वे इन छिपी हुई लड़कियों को जल्दी पहचान लेते हैं. ऐसे में अगर आपको सब दिख जाएं, तो खुद को वाकई जिनियस कह सकते हैं. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Optical illusion

Trending news

