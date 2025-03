Optical illusion: अगर खुद को समझते हो जीनियस तो इस तस्वीर में छुपे उल्लू को खोजकर दिखाएं!

Optical illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का खेल, जहां चीजें हमारे सामने होते हुए भी छुपी हुई लगती हैं. ऐसे ब्रेन टीजर न केवल हमारा दिमाग घुमा देते हैं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता भी बढ़ाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही चैलेंज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को पेड़ों के बीच छुपे एक उल्लू को खोजना है. यह चुनौती पहली नजर में आसान लग सकती है, लेकिन तस्वीर को गौर से देखने के बाद ही आप इसका जवाब खोज पाएंगे.

क्या है इस ऑप्टिकल इल्यूजन में खास?

इस वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन को पियूष तिवारी नाम के यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है. तस्वीर में आपको बहुत सारे बर्च ट्री (Birch Trees) नजर आएंगे, जिनकी छाल सफेद और हल्की ग्रे होती है. इन पेड़ों पर काले-काले अंडाकार छेद बने हैं जो या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर किसी कठफोड़वे (Woodpecker) पक्षी द्वारा बनाए गए हों. इन्हीं पेड़ों के बीच एक उल्लू छुपा हुआ है, जिसे ढूंढने का काम आपका है.

You have the eyes of an eagle if you can spot the owl in the tree within 5 seconds! pic.twitter.com/k5vzD6RI2g

— Piyush Tiwari (@piedpiperlko) July 18, 2023