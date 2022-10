Optical Illusion: खुद को बुद्धिमान समझने वाले लोग भी हुए FAIL, 17 सेकेंड में पत्थरों में से मेंढक को ढूंढकर दिखाइए

Can You Spot The Hidden Frog: जब ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) की बात आती है तो इंटरनेट यूजर्स अपने दिमाग को अलर्ट करके रखते हैं, ताकि वह इस चैलेंज को पूरा कर सके. कुछ लोगों के लिए यह हमेशा एक मजेदार काम है, लेकिन दूसरों के लिए एक पहेली है. हाल ही में, एक ऑप्टिकल इल्यूजन ने इंटरनेट पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. क्या आप 17 सेकंड के भीतर इन पत्थरों के बीच छिपे हुए मेंढक को देख सकते हैं? लोग भ्रमित हैं कि आखिर पत्थरों के बीच मेंढक कहां पर मौजूद है जो आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है.

क्या आपको पत्थरों के बीच दिखाई दिया मेंढक

कई लोग सोशल मीडिया पर इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं. हालांकि, कई लोगों ने दावा किया कि यह ऑप्टिकल इल्यूजन काफी चुनौतीपूर्ण है, और कई ने दावा किया कि वे इस ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपे हुए मेंढक का पता लगाने में असमर्थ थे. कुछ तस्वीरें हमेशा वह नहीं दिखाती हैं जो वे दिखती हैं. इसे समझने के लिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना होगा. ऐसे तस्वीरों को ही ऑप्टिकल इल्यूजन के रूप में जाना जाता है. वर्तमान में, विभिन्न प्रकार की ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हैं. इंटरनेट यूजर्स भी ऐसे दृश्यों के सामने कुछ समय के लिए रुककर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं.

17 सेकेंड के भीतर आपको खोजने का चैलेंज

तस्वीर एक आउटसाइड दृश्य दिखाती है जहां आप बहुत सारे पत्थरों को देख सकते हैं. यह समझा जा सकता है कि हाल ही में बारिश हुई है, और इसलिए चारों ओर थोड़ी नमी है. यह तस्वीर एक घर के दरवाजे के बाहर है, जो बड़े-बड़े पत्थरों से ढका हुआ है और इधर-उधर कुछ पत्ते और पुआल हैं. पहली नजर में पूरे दृश्य में कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन क्या होगा यदि हम आपको बताएं कि इस दृश्य में एक छिपा हुआ मेंढक है तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह सच है और इसे खोजने के लिए आपके पास 17 सेकंड हैं. अपना गेम मोड चालू करें और मेंढक की खोज शुरू करें. जिन्हें जवाब नहीं मिला वह नीचे दी गई तस्वीर से पता लगा सकते हैं.

