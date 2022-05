Optical Illusion: पहले क्या दिखा- खिड़की या खोपड़ी? ये वायरल तस्वीर बताएगी आपकी पर्सनैलिटी!

Optical Illusion tell about your personality: ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब देखी व पसंद की जाती हैं. लोगों को उसमें छिपी चीजें या उसका मतलब जानने में काफी दिलचस्पी होती है. कई बार ऐसी तस्वीरें आपकी पर्सनेलिटी के बारे में बताने का दावा भी करती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है. तस्वीर में खिड़की और खोपड़ी दोनों नज़र आती है. लेकिन आपको पहले क्या नज़र आता है, उससे आपकी पर्सनेलिटी और दूसरों के सामने आप कैसे इंसान हैं, इसका पता चलता है.

खोपड़ी नज़र आई तो ऐसी पर्सनेलिटी है आपकी

द ब्राइट साइड नाम के यूट्यूब चैनल ने इस तस्वीर को अपने चैनल पर शेयर किया है. साथ ही उन्होंने तस्वीर में दिखनी वाली दोनों चीजों को लेकर व्याख्या भी दी है. उनकी व्याख्या के मुताबिक अगर आपने पहले खोपड़ी देखी है तो आप एक रियलिस्टिक यानी वास्तववादी इंसान हैं. अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छे से नहीं जानता है तो उनकी नज़र में आपकी छवि निंदा करने वाले व्यक्ति की होगी. आप हमेशा सकारात्मक सोचते होंगे और आपकी पॉजिटिव सोच आपको यही कहती होगी कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा.

खिड़की से बाहर झांकती लड़की नज़र आने पर ऐसी होगी पर्सनेलिटी

द ब्राइट साइड ने अपनी जानकारी में आगे बताया है कि अगर पहली बार में आपको खिड़की से बाहर झांकती लड़की नज़र आई है तो आप खतरों को नज़रअंदाज करने वाले इंसान हैं. आप बिना चाहे कभी भी अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं. साथ ही आप कभी-कभी भोले व्यक्ति भी बन जाते हैं.