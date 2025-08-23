पत्तों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा जीव, जो आपके घरों के बाहर भी दिख जाता है! नाम बताओ?

Trending Photos
Optical Illusion: आज का ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है. तस्वीर में एक मेंढक छिपा हुआ है, लेकिन वह इतनी चालाकी से अपने वातावरण में घुल-मिल गया है कि लोग कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे. यह दिमाग घुमाने वाली पहेली रेडिट पर शेयर की गई और देखते ही देखते वायरल हो गई. पहली नजर में यह तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगती है. इसमें जंगल की जमीन दिखती है, जहां काई, टहनियां और पीले पत्ते पड़े हुए हैं. लेकिन इसी के बीच एक मेंढक मौजूद है, जो अपनी नैचुरल रंगत और बनावट की वजह से पत्तों और मिट्टी में पूरी तरह से मिल गया है. यही वजह है कि लोग उसे तुरंत पहचान नहीं पा रहे.
इतना मुश्किल क्यों है इस इल्यूजन को सॉल्व करना?
ऑप्टिकल इल्यूजन का मकसद ही हमारे दिमाग और आंखों को चकमा देना होता है. इस तस्वीर में जंगल की ज़मीन और मेंढक का रंग लगभग एक जैसा है. मिट्टी, काई और पत्तों के पैटर्न और मेंढक की त्वचा के पैटर्न इतने मिलते-जुलते हैं कि लंबे समय तक देखने पर भी वह अलग नहीं दिखता. यही कारण है कि बहुत से लोग मान बैठे कि तस्वीर में मेंढक है ही नहीं.
लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?
रेडिट पर इसे फाइंड द स्नाइपर ग्रुप में यूजर euphorbiamourning ने शेयर किया. देखते ही देखते हजारों लोग इस पहेली को हल करने लगे. कुछ ने दावा किया कि उन्होंने तुरंत मेंढक ढूंढ लिया, जबकि ज्यादातर लोग लंबे समय तक घूरने के बाद भी हार मान गए. कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि यह असंभव टास्क है.
आखिर मेंढक कहां छिपा है?
अगर आप भी इस तस्वीर में मेंढक नहीं ढूंढ पाए, तो चिंता मत कीजिए. जवाब है- तस्वीर के बीच में, हल्का-सा दाईं ओर. वह एक बड़े पीले सूखे पत्ते के ऊपर बैठा है और पास में एक छोटा-सा पांच पत्तियों वाला पौधा है. एक बार जब आप उसे देख लेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि पहले नजर में आपने उसे कैसे मिस कर दिया.