इस तस्वीर में हाथी के कितने पैर? नहीं पता लगा पाएंगे सही जवाब; घूम जाएगा सिर

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं. लोगों को इस तरीके के इल्यूजन्स (Optical Illusion) बड़ा आकर्षित करते हैं. ऐसी ही एक हाथी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है.

इसे बनाने वाले कलाकार (Artist) ने बड़ी ही चतुराई से लोगों को सोच में पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया है. इस फोटो में हाथी का इकलौता सही पैर उसका पिछला लेफ्ट पैर है. सिर्फ वही पैर सही तरीके से बना हुआ है. हाथी के पैर (Elephant Legs) ढूंढते-ढूंढते काफी लोगों का सिर चकराने लगा लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं दे पाए.

Optical Illusion - How many legs does this elephant have? #optical #Illusion #elephant #legs pic.twitter.com/G6ncSVtQTl

— (@MartinaRosemann) December 20, 2016