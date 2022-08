Optical Illusion: क्या आपको इस तस्वीर में नंबर दिखाई दे रहे हैं? जवाब से जानें कितने स्मार्ट हैं आप

Optical Illusion Numerical Test: एक ऑप्टिकल इल्यूजन किसी ऑब्जेक्ट या ड्रॉइंग या पिक्चर की एक दिमागी झुकने वाली तस्वीर है जो अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखे जाने पर अलग-अलग दिखती है. फिजिकल और कॉग्नेटिव इल्यूजन समेत कई प्रकार के ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) हैं. ये ऑप्टिकल इल्यूजन भी विजुअल एनलिसिस क्षेत्र का एक हिस्सा हैं. आजकल लोग अपने मोबाइल और लैपटॉप पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं जो उनकी दृष्टि को कई तरह से प्रभावित कर रहा है. यदि आपको संदेह है कि आपकी दृष्टि खराब हो सकती है, तो क्यों न इस ऑप्टिकल इल्यूजन न्यूमेरिकल टेस्ट के साथ अपनी दृष्टि का परीक्षण करें?

क्या आपको इस तस्वीर में नजर आए सारे नंबर्स?

इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर विजुअल टेस्ट के तौर पर शेयर किया गया था. तस्वीर को ट्विटर पर इस सवाल के साथ पोस्ट किया गया, 'क्या आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है? यदि हां, तो किस संख्या में?' इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में छह अंकों की एक संख्या छिपी हुई है. यह ऑप्टिकल इल्यूजन छवि (Optical Illusion Image) एक काले और सफेद जिग-जैग पैटर्न के साथ एक सर्कल दिखाती है जिसमें सर्कल के अंदर संख्याएं छिपी होती हैं. बारी-बारी से जिग-जैग यह आभास देता है कि छवि घूम रही है, जिससे ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion Test) होता है.

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022