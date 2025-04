Optical Illusion: 100 में से सिर्फ 1 ही इंसान खोज सकता है झाड़ में छिपा हुआ टिड्डा, क्या आप हैं वो शख्स?

Optical Illusion Viral Photo: दिमागी पहेलियां हर तरह की होती हैं. कुछ आपकी सोच को परखती हैं, कुछ गणित के सवाल पूछती हैं, तो कुछ आपकी याददाश्त की परीक्षा लेती हैं. लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजर का धोखा, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. ये तस्वीरें आपके दिमाग को उलझाती हैं और आपकी नजर को चुनौती देती हैं. अगर आपको ऐसी पहेलियां पसंद हैं, तो हमारे पास एक नई चुनौती है जो आपको सोच में डाल देगी.

वायरल तस्वीर में है टिड्डे की पहेली

यह ऑप्टिकल इल्यूजन यूजर पीयूष तिवारी ने शेयर किया है. तस्वीर में घनी हरी-भरी पत्तियां दिख रही हैं, जो किसी जंगल की तरह लगती हैं. कम रोशनी में ये पत्तियां और रहस्यमयी लगती हैं. कुछ पत्तियां हल्की धारियों वाली हैं, कुछ पर नसों का जाल है, तो कुछ गहरे साये में छिपी हैं. इन्हीं पत्तियों के बीच एक टिड्डा छिपा है, जो बिल्कुल आसपास की हरियाली में घुल गया है. इसे ढूंढना आपकी नजर की असली परीक्षा है. चुनौती 5 सेकंड में टिड्डे को ढूंढ निकालना है. पोस्ट में लिखा, “इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में एक टिड्डा पत्तियों में छिपा है. सिर्फ सबसे चौकस लोग इसे 5 सेकंड में ढूंढ सकते हैं. क्या आप उनमें से एक हैं? अपनी नजर की ताकत आजमाएं!”

In this optical illusion picture, a grasshopper is hiding in the leaves. Only the most attentive individuals can spot the grasshopper in just 5 seconds. Are you one of them? Test your observation skills now! pic.twitter.com/Q07cJOdYro

