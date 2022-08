Optical Illusion: फोटो में कौन सा कपल है 'ऑड वन आउट', जवाब ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं!

Spot The Odd One Out Couple: सोशल मीडिया पर कई मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन्स और पहेलियां पोस्ट की जाती हैं. हालांकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स (Optical Illusions) को सॉल्व करने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं. लेकिन कुछ ही लोग इस कोशिश में कामयाब हो पाते हैं. आपको बता दें कि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स आपका दिमाग टेस्ट (Brain Test) करते हैं तो कुछ आपके व्यक्तित्व (Personality) के बारे में बताते हैं.

फोटो में ढूंढें ऑड वन आउट

इस फोटो (Viral Photo) में आपको ढेर सारे कपल्स दिखाई दे रहे होंगे. लेकिन क्या आपको इसमें कोई एक कपल बाकी सबसे अलग दिख रहा है? आपको इस कंफ्यूजिंग फोटो में से एक ऑड वन आउट कपल को ढूंढ निकालना है. अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो आप भी जीनियस (Genius) लोगों में शामिल हो जाएंगे.

गौर से देखें तस्वीर

सही जवाब ढूंढने के लिए फोटो को लगातार गौर से देखने की कोशिश करें. ऐसा करने से हो सकता है कि आपको सही जवाब (Answer) मिल जाए. अगर आपको अभी भी ऑड वन आउट कपल (Couple) नहीं दिखाई दिया तो आप बीच वाली लाइन यानी दूसरी रो में ढूंढने की कोशिश कीजिए. फिर भी आप इस गुत्थी (Puzzle) को नहीं सुलझा पाए तो नीचे दी गई फोटो में सही जवाब देखिए...

कुछ ही कर पाए सॉल्व

दरअसल ये कपल इसलिए बाकी कपल्स से अलग है क्योंकि इसमें शख्स अपनी पार्टनर (Partner) के माथे पर किस कर रहा है. बहुत से लोग इस ऑप्टिकल इल्यूजन को सॉल्व (Solve) करने में फेल हो गए. अगर आपने सही जवाब ढूंढ लिया, तो बधाई हो आपकी आंखें और दिमाग वाकई में काफी तेज हैं. इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं.

