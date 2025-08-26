इस जंगल में घूम रहा है एक जानवर, 20 सेकेंड में खोजने का चैलेंज; ढूंढ पाने में सिर्फ 5% लोग सक्सेस
Advertisement
trendingNow12897376
Hindi Newsजरा हटके

इस जंगल में घूम रहा है एक जानवर, 20 सेकेंड में खोजने का चैलेंज; ढूंढ पाने में सिर्फ 5% लोग सक्सेस

Optical Illusion: जिराफ को खोजने के लिए 20 सेकंड की एक निर्धारित समय सीमा भी है. पहली नजर में, आप चारों ओर बहुत सारे पेड़ और घास के साथ एक जंगल देख सकते हैं. इस खुले मैदान के बीच छिपे जिराफ को ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस जंगल में घूम रहा है एक जानवर, 20 सेकेंड में खोजने का चैलेंज; ढूंढ पाने में सिर्फ 5% लोग सक्सेस

Optical Illusion Viral Photo: इन दिनों लोगों को ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों को हल करने में बेहद ही आनंद आने लगा है. सोशल मीडिया पर कई इल्यूजन हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल का टेस्ट करते हैं. इसी तरह के भ्रम में लोगों को जंगल में छिपे जिराफ को खोजने की जरूरत है. इस जिराफ को खोजने के लिए 20 सेकंड की एक निर्धारित समय सीमा भी है. पहली नज़र में, आप चारों ओर बहुत सारे पेड़ और घास के साथ एक जंगल देख सकते हैं. इस खुले मैदान के बीच छिपे जिराफ को ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है. जिराफ ऐसी जगह और ऐसी स्थिति में खड़ा है, जिसकी वजह से उसे ढूंढना मुश्किल हो गया है. कुछ हिंट्स आपको खोजने में थोड़ा आसान बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

क्या आपको जंगल में नजर आया एक जिराफ?

Add Zee News as a Preferred Source

पहला संकेत यह है कि जिराफ एक पेड़ के पीछे खड़ा है. इसकी गर्दन की लंबाई एक पेड़ से भी लंबी होती है. यह ठोस संकेतों में से एक है जो जिराफ को आसानी से ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है. फिर भी, अगर कुछ यूजर्स को यह मुश्किल लगता है, तो एक और संकेत है. यूजर तस्वीर के कोने में जिराफ को खोज सकते हैं. ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इसे पेड़ के एक हिस्से से मिलते-जुलते जिराफ को ट्रिकी तरीके से छिपाया गया है. कुछ समय पहले इसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसमें छह जानवर छिपे हुए थे. केवल 17% लोग ही इस भ्रम को सफलतापूर्वक हल कर सके थे.

यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

सिर्फ 20 सेकेंड में खोजने वाला कहलाएगा जीनियस

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल कर पाना सबके बस की बात नहीं है. आपको अपनी पैनी नजर रखनी होगी, तभी आप जिराफ को खोजने में सफल हो सकते हैं. जी हां, तस्वीर में सिर्फ आस-पास के इलाके में ही नहीं, बल्कि आपको दूर तक देखना होगा और वह आसानी से नजर नहीं आने वाला. लोग बहुत जल्द ही निराश होकर इल्यूजन का हल खोजने लगते हैं, जबकि वह ठीक ढंग से प्रयास करते भी नहीं. अगर आप इस तस्वीर को अच्छी तरह से निहारेंगे तो आप 20 सेकेंड के भीतर आसानी से खोज लेंगे.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Optical illusion

Trending news

जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
breaking news
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
;