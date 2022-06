Optical Illusion: इस तस्वीर में हैं एक नहीं दो टाइगर, क्या आपको दूसरा दिखा? ढूंढ पाने वाला कहलाएगा 'मास्टरमाइंड'

Optical Illusion Viral Photo: एक टाइगर की तस्वीर को दर्शाने वाला एक ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, इस तस्वीर में कन्फ्यूज करने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो टाइगर हैं, लेकिन किसी को भी आसानी से नजर नहीं आ रहा. इंटरनेट यूजर्स दूसरे छिपे हुए टाइगर को खोजने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है. हालांकि, ज्यादातर लोग हैरान हैं और तस्वीर में दूसरा बाघ को ढूंढ पाने में नाकाम साबित हुए. इसका कारण यह है कि वे बाघ के पीछे की जगहों पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ढूंढने में पसीने छूट गए.

ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) की इस तस्वीर में अगर आप गौर करके देखेंगे तो समाधान पहली नजर में ही मिल सकता है, लेकिन आपकी आंखें पारखी होनी चाहिए. इसका उत्तर वास्तव में बाघ की धारियों में ही है. बाघ की धारियों को गौर से देखें, जिसमें आपको अंग्रेजी में The Hidden Tiger (द हिडन टाइगर) लिखे हुए दिख जाएंगे. लोगों ने बाघ के आस-पास खूब नजर दौड़ाई, लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया कि बाघ के ऊपर ही 'द हिडन टाइगर' लिखा हुआ है.

If you spot the second tiger in this optical illusion you’re in the top 1%

Don't give it away. Like if you spot it. pic.twitter.com/V9G4rcmQYu

— Let's Fookin' Gooooo!!! (@bitcoininvestr) June 7, 2022