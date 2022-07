Optical Illusion: शर्त लगा लीजिए, 1 घंटे तक घूरने के बाद भी नहीं दिखाई देगी बिल्ली; जानें कहां है छिपी

Cat In Optical Illusion: बिल्ली एक ऐसी जानवर है जो आपके घर के कोनों में छिपी हुई होती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती है. उसे खोजने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक बिल्ली घर के बैकयार्ड में छिपी हुई है, लेकिन अब आपको उसे खोजना है. हालांकि, अगर आपकी पारखी नजर है तो आप कुछ ही सेकेंड में उसे खोज लेंगे लेकिन अगर आपको बारीक चीजों को ढूंढने में समय लगता है तो आप तस्वीर को घंटों घूरते रहे पर वह दिखाई नहीं देगी. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला.

लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है. बैकयार्ड की एक तस्वीर में इंटरनेट यूजर अपना सिर खुजला रहे हैं, क्योंकि तस्वीर में कहीं न कहीं एक बिल्ली छिपी हुई है. तस्वीर को लोकप्रिय ट्विटर अकाउंट 'There is no cat in this image' (इस इमेज में कोई बिल्ली नहीं है) द्वारा साझा किया गया है. यह एक बैकयार्ड है, जिसमें एक मैनीक्योर लॉन, शेड, व्हीलबारो और बैठने की जगह है जिसके पीछे एक लकड़ी क बाड़ा है. इसमें रिकी नाम की एक बिल्ली है, जो इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में रहती है.

तस्वीर ने कई लोगों को कर डाला हैरान

इस तस्वीर ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. पोस्ट को 6,600 से अधिक लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिले हैं. एक यूजर ने बस इतना लिखा, 'मैं हार मान लेता हूं.' जबकि दूसरे ने कहा, "मैं कुछ काला और सफेद देख सकता हूं जो एक बिल्ली हो सकती है.' एक तीसरे यूजर ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिल्ली कैसी दिखती है. मैं इसे खोज रहा हूं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैंने सोचा कि वह खिड़की से बाहर देख रही है.'

देखें तस्वीर-

pic.twitter.com/7jbLfLToZ7 — There is no cat in this image (@Thereisnocat_) June 17, 2022

क्या आपको अब तक कुछ नजर आया

ये तो रहा यूजर्स का रिएक्शन, लेकिन क्या आपने अभी तक बिल्ली को ढूंढा. अगर नहीं तो चलिए हम आपको हिंट देते हैं. इस तस्वीर के बीच में पड़े व्हीलबारो और शेड के बीच में छिपी हुई है. उसकी सफेद और काली पूंछ दिखाई दे रही है. जरा फिर से खोजिए.