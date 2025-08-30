गिरगिट में छिपी हुई हैं ऐसी दो चीजें, ढूंढ लिया तो 'चाचा चौधरी' से भी तेज है दिमाग

Optical Illusion Spot: ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर (Optical Illusion Test) हमारी आंखों और दिमाग को धोखा देती है. यह हमें विश्वास दिलाता है कि जो हम देख रहे हैं वह वास्तविक है जबकि वास्तव में कुछ और है जो मौजूद है. यह हमारी आंखों और मस्तिष्क के लिए एक्सरसाइज का एक अच्छा तरीका है. वैज्ञानिकों ने हमारी आंखों और विशेष रूप से मस्तिष्क पर ऑप्टिकल इल्यूजन के प्रभाव को समझने के लिए स्टडी किया है. हम ऐसी ही एक चतुराई से तैयार की गई ऑप्टिकल इल्यूजन साझा कर रहे हैं जो आपके दिमाग को उड़ा देगी. क्या आप भ्रम के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं.

यह भी पढ़ें: 20000 रुपये का चालान भरने के बाद भी नहीं मानी ये स्टंटबाज लड़की, बोली- चाहे 40,000 भी लगे, लेकिन मैं तो...

क्या आपको इस तस्वीर में दो महिलाएं नजर आईं?

Add Zee News as a Preferred Source

इस तस्वीर में दो महिलाएं छिपी हुई हैं, और आपको छिपी हुई महिलाओं को 9 सेकंड के भीतर खोजना होगा. अब अपने ऑब्जर्वेशन स्किल का टेस्ट करने के लिए इस ऑप्टिकल इल्यूजन चुनौती को लें. यह इटैलियन आर्टिस्ट जोहान्स स्टोएटर (Italian Artist Johannes Stoetter) द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति है. आप एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक सुंदर बहुरंगी गिरगिट को देख सकते हैं. या यह कुछ और है? क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इस छवि में दो छिपी हुई महिलाएं हैं, और आपके पास उन्हें खोजने के लिए 9 सेकंड हैं? आपका समय अब शुरू होता है. क्या आप इस तस्वीर में छुपी हुई दो महिलाओं को ढूंढ पा रहे हैं? ध्यान से देखें, और आप उनमें से कम से कम एक को खोज लेंगे.

यह भी पढ़ें: 20000 रुपये का चालान भरने के बाद भी नहीं मानी ये स्टंटबाज लड़की, बोली- चाहे 40,000 भी लगे, लेकिन मैं तो...

गिरगिट पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें

आपको बता दें कि ये महिलाएं लोगों के नजरों में छुपी हुई हैं; केवल एक चीज जो उन्हें छिपाती है, वह शानदार तरीका है जिसमें वे पर्यावरण के साथ विलीन हो गए हैं. अब तक सफलता नहीं मिली? चिंता मत करिए, बहुरंगी गिरगिट पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, और आपके पास उत्तर आपके सामने होगा. गिरगिट वास्तव में, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमारे दिमाग को चकरा देता है. दरअसल, ये दो महिला मॉडल हैं. यही ऑप्टिकल भ्रम की सुंदरता है. गिरगिट जैसे दिखने वाली तस्वीर वास्तव में दो मॉडलों को गिरगिट का रूप देने के लिए चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है.