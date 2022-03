इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? अगर गधा दिखा तो दिमाग पर और जोर डालने की जरूरत

इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) तस्वीरें अक्सर यूजर्स को दो पक्षों में बांट देता है. इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं. लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जवाब देते हैं. कुछ ऐसी ही एक और तस्वीर लोगों के दिमाग के साथ खेल रही है. पहली नजर में लोगों का जवाब लगभग मिलता-जुलता मिला, लेकिन असल में दावा कुछ और किया जा रहा है.

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों को हल करने में लोगों को मजा आता है. दिलचस्प तस्वीरें हमारे दिमाग को भ्रमित करता है. हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो वास्तव में आपको बता सकता है कि आप बाएं दिमाग वाले हैं या दाएं दिमाग वाले हैं. ऑप्टिकल इल्यूजन ने हैरी पॉटर के लेखक जेके राउलिंग की रुचि को भी बढ़ा दिया है. उसने अपने फैन्स और फॉलोअर्स के साथ तस्वीर शेयर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. जेके राउलिंग ने यह भी बताया कि उसने वास्तव में क्या देखा.

सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद लोग भ्रमित हो गए. तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा, 'यदि आप दाएं दिमाग वाले हैं, तो आप एक मछली देखेंगे. यदि आप बाएं दिमाग वाले हैं, तो आप एक जलपरी को देखेंगे.' कुछ यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने एक मछली देखी. अन्य ने कहा कि उन्होंने तस्वीर में एक जलपरी को देखा. हालांकि, इंटरनेट के एक हिस्से में न तो मछली देखी गई और न ही जलपरी, बल्कि तस्वीर में गधा दिखाई दिया. हैरी पॉटर के राइटर जेके राउलिंग ने भी यही देखा. उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह एक गधा है, शायद.'

Jo, please reconsider your stance on this. Manatees need our support, now more than ever before. pic.twitter.com/dILgrS3APQ

— Huff (@Huff4Congress) March 19, 2022