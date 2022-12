Optical illusion: इस तस्वीर में कहां पर छिपी है एक चिड़िया? घंटों घूरने के बाद भी लोगों को नहीं दिखी

Optical illusion Find A Bird: इंटरनेट चौंकाने वाले और भ्रमित करने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical illusion) का खजाना है जो अक्सर लोगों को सोच में डाल देता है. यह हमारी आंखों और दिमाग को चुनौती देता है, साथ ही तस्वीर की सच्चाई पर सवाल उठाता है. कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जिन्हें घंटों घूरने के बाद भी समझ पाने में मुश्किल होती है. सोशल मीडिया पर यह ऑप्टिकल इल्यूजन इमेज तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक पेड़ की छाल दिखाई दे रही है, और इसमें छिपे एक पक्षी को देखने की जरूरत होती है. क्या आप इस ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं?

आईएफएस अधिकारी ने शेयर की तस्वीर

आईएफएस अधिकारी बालमुरुगन पी (IFS Officer Balamurugan P) ने ट्विटर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) में ली गई एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'मुझे बताएं कि आपने क्या देखा... @IGNFA_GoI पर ली गई तस्वीर.' उन्होंने कई अन्य भारतीय वन सेवा अधिकारियों को भी टैग किया. उन्होंने चैलेंज को और भी कठिन बना दिया क्योंकि लोगों को यह आसानी से नहीं दिखाई दे रहा. तीन दिन पहले ट्विटर पर शेयर किए जाने के बाद से ऑप्टिकल इल्यूजन को सैकड़ों लाइक और कई रीट्वीट मिल चुके हैं. ट्वीट पर कई कमेंट्स भी आए हैं.

Let me know what you see… pic taken at @IGNFA_GoI @rameshpandeyifs @ParveenKaswan @PraveenIFShere @IfsMadhu @SivarambabuM pic.twitter.com/W5lCxAKnuz

— Balamurugan P (@bmbalap) December 10, 2022