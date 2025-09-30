Advertisement
Optical Illusion: महिला की आंखें खुली हैं या बंद? इस सवाल का जवाब देने में धुरंधरों को भी याद आ गई नानी

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर वायरल महिला की ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने लोगों को उलझा दिया. चेहरे पर कई आंखें और होंठ बने होने से पहचानना मुश्किल था कि असली आंखें खुली हैं या बंद. 8 घंटे में बनी इस क्रिएटिव आर्ट ने सभी को हैरान किया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:05 PM IST
Optical Illusion: महिला की आंखें खुली हैं या बंद? इस सवाल का जवाब देने में धुरंधरों को भी याद आ गई नानी

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जो दिमाग को चकरा देती हैं. इस बार एक ऑप्टिकल इल्यूजन ने लोगों की नींद उड़ा दी है. इस फोटो में महिला के चेहरे पर कई आंखें, नाक और होंठ बने हैं. असली चैलेंज यह है कि महिला की असली आंखें खुली हैं या बंद? देखने वालों के लिए यह सवाल इतना मुश्किल साबित हो रहा है कि लोग सिर पकड़कर बैठ गए. यहां तक कि धुरंधर भी इस पहेली को सॉल्व करने में नाकाम रहे. खास बात यह है कि सही जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया गया है.

8 घंटे में बनी अनोखी तस्वीर

यह फोटो इंस्टाग्राम पर @mimles नामक हैंडल से शेयर की गई थी. क्रिएटर ने कैप्शन में बताया कि उन्होंने बाल्ड कैप और इल्यूजन के साथ तीन बार सोने की कोशिश की, क्योंकि सिर के एक हिस्से पर पेंटिंग करने से उन्हें चक्कर और मिचली आ रही थी. उन्होंने खुलासा किया कि इस तस्वीर को बनाने में लगभग 8 घंटे का वक्त लगा. साथ ही बताया कि वे अपने 2015-2016 के पुराने मल्टीपल-फीचर इल्यूजन को दोबारा बनाना चाहती थीं, ताकि खुद के विकास को परख सकें.

यूजर्स भी हुए हैरान

जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, "मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप शेडिंग और ड्रॉइंग अच्छे से जानते हैं, तो यह संभव है, लेकिन यह स्किल वाकई अलग लेवल की है." दूसरे ने लिखा, "अद्भुत मेकअप." कई लोगों ने इस क्रिएटिविटी को सलाम किया. सैकड़ों की संख्या में कमेंट्स आए, जिनमें से ज्यादातर लोग कलाकार की मेहनत और टैलेंट की तारीफ करते नजर आए.

आंखें खुली या बंद – जवाब ने चौंकाया

अब सबसे बड़ा सवाल – क्या महिला की आंखें खुली हैं या बंद? कई लोगों ने अलग-अलग जवाब दिए, लेकिन ज्यादातर इस पहेली को सुलझा नहीं पाए. कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा कि महिला की असली आंखें बंद हैं. धीरे-धीरे यह जवाब सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो गया और अधिकांश लोग इसी से सहमत दिखे. इसने साबित कर दिया कि कभी-कभी ऑप्टिकल इल्यूजन हमारी आंखों के सामने होते हुए भी असली चीज छुपा देता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Optical illusion

Trending news

