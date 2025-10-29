ऑनलाइन ऑर्डर किए थे नए कपड़े और लौटाने लगे पुराने, डिलीवरी बॉय ने ऐसे सिखाया सबक

Viral Video: आज के टाइम पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते है. ज्यादातर लोग बाजारों में घूमने के बजाय मोबाइल से ऑर्डर कर देते हैं और सामान आपके घर पहुंच जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं. इसी का ताजा उदाहरण है ये वीडियो. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डिलीवरी बॉय ग्राहक से उसी के घर के बाहर भिड़ गया क्योंकि वो इस्तेमाल करा हुआ माल वापस करने की कोशिश कर रहे थे. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

कैमरे में दिखा पुराना माल

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक डिलीवरी बॉय किसी ग्राहक के घर के बाहर खड़ा है और सामान चेक कर रहा है. तभी वो देखता है कि सामान तो इस्तेमाल किया हुआ है. सामने खड़ी लड़की डिलीवरी बॉय से बहस करती नजर आ रही है. लड़की का कहना है कि उसको गलत प्रॉडक्ट मिला है, इसलिए वो उस सामान को रिटर्न करना चाहती है. लेकिन डिलीवरी बॉय का कहना कुछ और ही है. डिलीवरी बॉय अपने कैमरे में दोनों प्रॉडक्ट दिखाता है और कहता है कि ये देखिए, नई जींस के बदले ये पुरानी जींस दे रही है और ये जूते भी इस्तेमाल किए हुए हैं. उसकी आवाज में नाराजगी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था.

क्या करता है डिलीवरी बॉय?

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कपड़े और जूते दोनों सच में पुराने लग रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे कई बार यूज किए हों. इसके बाद भी वो लड़की अपनी बात पर अड़ी रहती है और डिलीवरी बॉय से लगातार बहस करती रहती है. लेकिन डिलीवरी बॉय भी उस लड़की की एक नहीं सुनता और लगातार इग्नोर करता है. डिलीवरी बॉय उन्हीं के मुंह पर कह देता है कि ये वापस नहीं हो सकते हैं क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि यूज किया हुआ प्रॉडक्ट वापस नहीं होता है. इतना कहते ही वो वहीं पर सामान छोड़कर बाइक लेकर वहां से चला जाता है.

Delivery Guy Catches Customer Trying to Return used Products, Refuses to take them back! pic.twitter.com/WMQC1UnB1v — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 29, 2025

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 3.7 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, क्या लगा डिलीवरी वाले भैया को कुछ पता नहीं चलेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.