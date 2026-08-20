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चोरी भी और सीनाजोरी भी! दुकान में चोरी करने घुसा शख्स, गोली लगी तो उल्टे दुकानदार पर ठोका 10 मिलियन डॉलर केस

Oregon burglar sues shopkeeper: अमेरिका के ओरेगन में चोरी करने के लिए एक दुकान में घुसे शख्स को मालिक ने गोली मार दी थी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके हाथ की कई हड्डियां टूट गईं. अब करीब तीन साल बाद वही शख्स दुकान के मालिक पर 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 95.54 करोड़ रुपये का मुकदमा कर रहा है. उसका आरोप है कि मालिक ने उस पर जरूरत से ज्यादा हमला किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 20, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:49 PM IST
चोरी भी और सीनाजोरी भी! दुकान में चोरी करने घुसा शख्स, गोली लगी तो उल्टे दुकानदार पर ठोका 10 मिलियन डॉलर केस
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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