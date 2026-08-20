/चोरी भी और सीनाजोरी भी! दुकान में चोरी करने घुसा शख्स, गोली लगी तो उल्टे दुकानदार पर ठोका 10 मिलियन डॉलर केस

Oregon burglar sues shopkeeper: यह पूरा मामला अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड का है. यहां टचस्टोन ग्रेनाइट एंड मार्बल नाम की एक दुकान में 6 मार्च 2023 को एक शख्स घुस गया था. दुकान उस समय बंद थी और वह एक खराब गैराज दरवाजे के हिस्से से अंदर दाखिल हुआ था.
Military.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंदर घुसे शख्स की पहचान 46 साल के केनेथ वोयल्स के रूप में हुई. कोर्ट में वोयल्स ने माना कि वह बिना इजाजत दुकान में घुसा था. उसका कहना है कि उस समय वह बेघर था, काफी ठंड में था और थका हुआ था. वह खाना और रात गुजारने के लिए कोई गर्म जगह तलाश रहा था. हालांकि, उसने दुकान में घुसने के बाद वहां रखा एक ड्रिल बैग अपने साथ ले जाने का इरादा भी किया था. इसका मतलब मामला सिर्फ किसी जगह पर गर्मी लेने तक सीमित नहीं था.
वोयल्स के मुताबिक, दुकान के अंदर रहने के दौरान उसका सामना मालिक जेम्स ग्रांट से हो गया. इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. वोयल्स ने कोर्ट में दावा किया कि उसने ग्रांट से माफी मांगी और वहां से निकलने की कोशिश की. उसका आरोप है कि इसी दौरान ग्रांट ने उस पर कॉफी मग और भारी टाइलें फेंकीं और फिर उस पर गोली चला दी. लेकिन दुकान के मालिक जेम्स ग्रांट की कहानी इससे बिल्कुल अलग है.
73 साल के जेम्स ग्रांट ने 12 अगस्त को कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने गोली अपनी सुरक्षा के लिए चलाई थी. उनका दावा है कि वोयल्स ने भारी बोल्ट कटर को अपने सिर के ऊपर उठा लिया था और उनकी तरफ बढ़ रहा था. ग्रांट के पास छिपाकर हथियार रखने का लाइसेंस भी था. उनका कहना है कि उस समय उन्हें लगा कि वोयल्स उन पर हमला कर सकता है. इसी डर में उन्होंने गोली चलाई. ग्रांट ने तीन गोलियां चलाईं, जिनमें से गोलियां वोयल्स के हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों में लगीं.
फायरिंग में वोयल्स को गंभीर चोटें आईं. उसका एक फेफड़ा बैठ गया था और दाहिने हाथ की कई हड्डियां टूट गई थीं. चोट इतनी गंभीर थी कि उसके हाथ की कई सर्जरी करनी पड़ीं. इस घटना के बाद वोयल्स पर भी कानूनी कार्रवाई हुई. उसे पहले दर्जे की चोरी और धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया गया. वहीं, जेम्स ग्रांट के खिलाफ गोली चलाने को लेकर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया. मतलब जिस घटना में वोयल्स दुकान में घुसा था और गोली लगने से घायल हुआ, उसमें आपराधिक कार्रवाई का सामना उसे करना पड़ा, जबकि दुकानदार पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगा.
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. 6 मई को वोयल्स ने जेम्स ग्रांट और उनकी कंपनी टचस्टोन ग्रेनाइट एंड मार्बल इंक के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर कर दिया. मल्टनोमा काउंटी सर्किट कोर्ट में दायर इस मुकदमे में वोयल्स ने कुल 1 करोड़ डॉलर यानी करीब 83 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. इसमें 50 लाख डॉलर मुआवजे के तौर पर और 50 लाख डॉलर अतिरिक्त कानूनी मुआवजे के तौर पर मांगे गए हैं. वोयल्स ने ग्रांट पर मारपीट, हमला, लापरवाही और जानबूझकर मानसिक परेशानी पहुंचाने जैसे आरोप लगाए हैं.
कोर्ट में वोयल्स ने दावा किया कि जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की, तब भी ग्रांट ने उस पर गोली चलाना जारी रखा. उसने जूरी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि उसने ग्रांट से रुकने की गुहार लगाई थी. वोयल्स के मुताबिक, उसने बार-बार कहा, 'रुकिए, प्लीज रुकिए.' उसका दावा है कि इसके जवाब में ग्रांट ने उसे जान से मारने की धमकी दी. हालांकि, यह वोयल्स का पक्ष है. दूसरी तरफ ग्रांट का कहना है कि उसने हमला रोकने और खुद को बचाने के लिए फायरिंग की थी. अब अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर यह तय होना है कि उस समय गोली चलाना कानूनी तौर पर सही था या नहीं.
इस अजीब कानूनी मामले ने सोशल मीडिया और अमेरिकी मीडिया में भी लोगों का ध्यान खींचा है. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि दुकान में चोरी के इरादे से घुसने वाला व्यक्ति अब उसी दुकान के मालिक से करोड़ों रुपये का मुआवजा मांग रहा है. हालांकि, किसी भी सिविल मुकदमे में सिर्फ केस दायर होने का मतलब यह नहीं होता कि आरोप साबित हो गए हैं. अदालत दोनों पक्षों की बात, घटना से जुड़े सबूत और उस समय पैदा हुई परिस्थितियों को देखकर फैसला करेगी. इस मामले में असली सवाल यही है कि क्या जेम्स ग्रांट ने अपनी जान बचाने के लिए जरूरी कदम उठाया था या वोयल्स पर जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किया गया?