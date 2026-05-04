मौत की आहट पहचान लेती है ये बिल्ली! जिस मरीज के पास जाकर सोती, उसकी हो जाती मौत; डॉक्टर भी दंग

Oscar the Cat Predicts Death: कहते हैं कि जानवरों के पास ऐसी छठी इंद्री (Sixth Sense) होती है, जो इंसानों के पास नहीं होती. लेकिन अमेरिका के रोड आइलैंड में एक ऐसी बिल्ली है, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. इस बिल्ली का नाम ऑस्कर (Oscar the Cat) है. ऑस्कर कोई साधारण बिल्ली नहीं है. अमेरिका में उसे 'मौत की भविष्यवाणी' करने वाली बिल्ली कहा जाता है. नर्सिंग होम में रहने वाली इस बिल्ली ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की सटीक भविष्यवाणी की है. आलम यह है कि अगर ऑस्कर किसी मरीज के बिस्तर पर जाकर चुपचाप बैठ जाए, तो डॉक्टर और स्टाफ तुरंत उसके परिवार को अंतिम विदाई के लिए फोन कर देते हैं.

अस्पताल में रहती थी खास बिल्ली

यह बिल्ली अमेरिका के पूर्वोत्तर में स्थित रोड आइलैंड के स्टीयर हाउस नर्सिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की डिमेंशिया यूनिट में ही पली-बढ़ी है. ब्राउन यूनिवर्सिटी के जराविज्ञानी डॉ. डेविड डोसा ने अपनी किताब 'मेकिंग राउंड विद ऑस्कर: द डेली टेलीग्राफ' में बिल्ली के बारे में विस्तार से बताया है. इसका नाम ऑस्कर रखा गया है और यह सफेद रंग की है. ऑस्कर आम बिल्लियों की तरह इधर-उधर घूमने के बजाय खास तरीके से व्यवहार करती है. वह अक्सर उन मरीजों के पास जाकर बैठ जाती है, जिनकी हालत बहुत गंभीर होती है.

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मरीज के पास बैठना बन जाता था संकेत

साल 2000 में ही इस बिल्ली को थेरपी के लिए अस्पताल में लाया गया था. डॉ. डोसा ने अपनी किताब में लिखा है कि यह बिल्ली लोगों के बेड पर उछलती-कूदती रहती है. लेकिन जिस मरीज की मौत होने वाली होती है, उसके बिस्तर के पास डेरा जमा लेती है. कई बार वह उसी कमरे में जाती है, जिसमें किसी मरीज की मौत होने वाली होती है. नर्सिंग होम के स्टाफ ने कई बार बिल्ली को दूसरे कमरे में भेजना चाहा, लेकिन वह जिस कमरे में मरीज की मौत होने वाली होती थी, उसी का दरवाजा पीटती रही और चिल्लाती रही. जब दरवाजा खोला गया, तो वह एक गंभीर रूप से बीमार मरीज के पास जाकर बैठ गई.

परिवार को पहले ही मिल जाता था इशारा

जब भी ऑस्कर किसी मरीज के पास बैठती, तो नर्सें मरीज के परिवार को बुला लेती थीं. इससे परिजनों को अपने प्रियजन के साथ आखिरी समय बिताने का मौका मिल जाता था. कई लोगों ने माना कि यह उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मददगार साबित हुआ.

डॉक्टरों ने भी मानी यह बात

अस्पताल के डॉक्टरों ने खुद माना कि ऑस्कर का यह व्यवहार सामान्य नहीं था. कई मामलों में ऐसा हुआ कि बिल्ली ने पहले ही उस मरीज को चुन लिया, जिसकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी. इस वजह से स्टाफ के लोग ऑस्कर के व्यवहार को एक तरह का संकेत मानने लगे थे. शुरुआत में सभी इसे सिर्फ एक संयोग मानते थे. लेकिन जब यह बार-बार होने लगा, तो अस्पताल का स्टाफ भी हैरान रह गया.

वैज्ञानिक कारण भी तलाशे गए

इस घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण भी तलाशने की कोशिश की गई. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की मौत करीब होती है, तो उसके शरीर में कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं. संभव है कि ऑस्कर अपनी सूंघने की क्षमता से इन बदलावों को पहचान लेती हो. हालांकि, इस पर पूरी तरह से पक्की पुष्टि नहीं हो पाई है.

दुनिया भर में हुई चर्चा

ऑस्कर की इस खासियत की चर्चा धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गई. कई मीडिया रिपोर्ट्स और रिसर्च में इसका जिक्र किया गया. लोग इसे चमत्कार मानते थे, तो कुछ इसे जानवरों की संवेदनशीलता का उदाहरण बताते थे. ऑस्कर की कहानी सुनकर लोगों के मन में अलग-अलग भाव आते हैं. कुछ लोग इसे डरावना मानते हैं, तो कुछ इसे एक तरह की मदद के रूप में देखते हैं. क्योंकि जहां एक तरफ यह मौत का संकेत देती थी, वहीं दूसरी तरफ परिवार को तैयारी का समय भी मिल जाता था.

जानवरों की समझ पर उठे सवाल

इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या जानवर इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं? कई बार देखा गया है कि जानवर इंसानों के भाव और हालत को जल्दी समझ लेते हैं. ऑस्कर की कहानी इसी बात को और मजबूत करती है. यह कहानी भले ही फिल्मी लगे, लेकिन यह हकीकत है, जिसने डॉक्टरों तक को हैरान कर दिया.

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