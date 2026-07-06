/आगे-पीछे नहीं, सामने की विंडशील्ड तक लदा था सामान... फिर भी सड़क पर दौड़ रही गाड़ी, Video देख लोग रह गए हैरान

भारत में सड़क पर ओवरलोड गाड़ियां दिख जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को इसलिए चौंका रहा है क्योंकि इसमें लापरवाही की सारी हदें पार होती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में एक छोटी सामान ढोने वाली गाड़ी चारों तरफ से बड़े-बड़े गट्ठरों से इस तरह ढकी हुई है कि उसका असली आकार तक पहचानना मुश्किल हो रहा है.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सामान सिर्फ गाड़ी के पीछे या दोनों तरफ ही नहीं, बल्कि सामने की विंडशील्ड तक पर रखा गया है. ऐसे में ड्राइवर के लिए सड़क देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. लेकिन इसके बाद भी यह गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे सड़क सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ बता रहे हैं.
वायरल वीडियो में जब तक गाड़ी के पीछे का दृश्य दिखता है, तब तक सब सही लगता है. लेकिन जैसे ही कैमरा आगे जाता है, तो साफ नजर आता है कि गाड़ी का आगे का शीशा पूरी तरह सामान से ढका हुआ है. ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा जरूर है, लेकिन सामने क्या हो रहा है, इसका उसे सीधा अंदाजा नहीं है. इसी वजह से एक व्यक्ति गाड़ी के दरवाजे से बाहर लटककर खड़ा रहता है और हाथ के इशारों से ड्राइवर को बताता है कि कब गाड़ी मोड़नी है और किस दिशा में चलना है. सड़क पर चल रही इस गाड़ी को देखकर आसपास के वाहन चालक भी हैरान नजर आ रहे हैं.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. हालांकि, यह घटना कब और कहां की है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर सड़क सुरक्षा को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है. कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और बड़ी संख्या में यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देने लगे.
Human Sensors
इसको देखकर दांतों तले उंगली दावा लेंगे मेरी गारंटी है आज
तक ऐशा कारनामा नहीं देखा होगा आपने Watch it pic.twitter.com/47rjdIyg7n
— KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) July 6, 2026
वीडियो पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर इतनी ओवरलोड गाड़ी सड़क पर चल कैसे रही थी. एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि कोई इस हालत में भी गाड़ी चला सकता है. दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ऐसे कारनामे शायद सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, कई लोगों ने इस तरह की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह सिर्फ मजाक का विषय नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा का गंभीर मामला है.
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को बेहद खतरनाक बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ ड्राइवर की जान का नहीं, सड़क पर चल रहे बाकी लोगों की सुरक्षा का भी सवाल है. एक अन्य यूजर ने कहा कि ऐसी गाड़ियों को तुरंत जब्त कर लेना चाहिए. अगर सामने कोई बच्चा या बाइक सवार आ जाए, तो ड्राइवर देख भी नहीं पाएगा. एक और यूजर ने लिखा कि ओवरलोडिंग पर सिर्फ चालान नहीं, सीधे गाड़ी सीज होनी चाहिए.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी वाहन की एक तय क्षमता होती है. उससे ज्यादा वजन लादने पर वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है. अगर सामान ड्राइवर की विजिबिलिटी भी रोक दे, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति में अचानक ब्रेक लगाना, मोड़ लेना या सामने आ रहे वाहन को देख पाना लगभग असंभव हो जाता है. यही वजह है कि ट्रैफिक नियमों में ओवरलोडिंग को गंभीर उल्लंघन माना गया है.
देश में हर साल हजारों सड़क हादसे लापरवाही की वजह से होते हैं. कई बार गाड़ियों की खराब स्थिति, ओवरलोडिंग या नियमों की अनदेखी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है. इस वीडियो को देखने वाले कई लोगों का कहना है कि अगर रास्ते में अचानक कोई वाहन सामने आ जाता या पैदल चल रहा कोई व्यक्ति गाड़ी की चपेट में आ जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.
ट्रैफिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि मालवाहक वाहनों में तय सीमा से ज्यादा सामान लादना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है. ड्राइवर को हमेशा सामने का रास्ता साफ दिखाई देना चाहिए और वाहन का संतुलन भी सही होना जरूरी है. थोड़ी सी लापरवाही न सिर्फ वाहन चालक, बल्कि सड़क पर मौजूद दर्जनों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.
फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे देखकर हैरान हैं, कुछ हंस रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय एक जैसी है कि ऐसी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. समय रहते सख्त कार्रवाई ही भविष्य में होने वाले किसी बड़े हादसे को रोक सकती है.
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