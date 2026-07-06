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आगे-पीछे नहीं, सामने की विंडशील्ड तक लदा था सामान... फिर भी सड़क पर दौड़ रही गाड़ी, Video देख लोग रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी. एक छोटी सामान ढोने वाली गाड़ी पर इतना ज्यादा सामान लाद दिया गया कि ड्राइवर को सामने की सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी. हैरानी की बात यह रही कि गाड़ी फिर भी सड़क पर चलती रही, जबकि एक व्यक्ति बाहर लटककर ड्राइवर को रास्ता दिखाता नजर आ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:18 PM IST
आगे-पीछे नहीं, सामने की विंडशील्ड तक लदा था सामान... फिर भी सड़क पर दौड़ रही गाड़ी, Video देख लोग रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: X/@KUNDAN00PATELSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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