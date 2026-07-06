/आगे-पीछे नहीं, सामने की विंडशील्ड तक लदा था सामान... फिर भी सड़क पर दौड़ रही गाड़ी, Video देख लोग रह गए हैरान

वायरल वीडियो में जब तक गाड़ी के पीछे का दृश्य दिखता है, तब तक सब सही लगता है. लेकिन जैसे ही कैमरा आगे जाता है, तो साफ नजर आता है कि गाड़ी का आगे का शीशा पूरी तरह सामान से ढका हुआ है. ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा जरूर है, लेकिन सामने क्या हो रहा है, इसका उसे सीधा अंदाजा नहीं है. इसी वजह से एक व्यक्ति गाड़ी के दरवाजे से बाहर लटककर खड़ा रहता है और हाथ के इशारों से ड्राइवर को बताता है कि कब गाड़ी मोड़नी है और किस दिशा में चलना है. सड़क पर चल रही इस गाड़ी को देखकर आसपास के वाहन चालक भी हैरान नजर आ रहे हैं.