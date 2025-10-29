Advertisement
जब उल्लू पर चढ़ा इश्क का खुमार; पेड़ पर बैठे ‘कपल बर्ड्स’ का रोमांटिक वीडियो देख लोग बोले – वाह री मोहब्बत

Cute Bird Romance On Tree Video: दो प्यारे चित्तीदार उल्लुओं का रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर आरजू खुराना द्वारा शेयर किए इस 15 सेकंड के क्लिप को 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. यूज़र्स ने इसे “अब तक का सबसे प्यारा वीडियो” बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:27 PM IST
Viral Video: कहते हैं प्यार की कोई भाषा नहीं होती और यह बात दो प्यारे चित्तीदार उल्लुओं (Spotted Owls) ने साबित कर दी. पेड़ की शाख पर बैठे इन दोनों पक्षियों के रोमांटिक मूमेंट ने इंटरनेट पर ऐसा जादू चलाया कि देखने वाले बस मुस्कुराते रह गए. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर आरजू खुराना ने इस दिल छू लेने वाले सीन को अपने कैमरे में कैद किया. जैसे ही उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, यह क्लिप हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई. इन मासूम पक्षियों की प्यारी हरकतों ने लोगों का दिल जीत लिया और ‘क्यूटेस्ट बर्ड कपल’ का खिताब हासिल कर लिया.

 15 सेकंड की ‘लव स्टोरी ऑफ द ईयर’ ने जीता दिल

वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ की शाख पर दो उल्लू एक-दूसरे के बेहद करीब बैठे हैं. कभी वे एक-दूसरे की आंखों में झांकते हैं, तो कभी प्यार से सिर टकराते हैं. एक पल में ऐसा लगता है मानो दोनों किसी रोमांटिक डांस में खो गए हों. तभी ऊपर से एक पत्ता गिरता है और दोनों अचानक कैमरे की ओर मुड़ जाते हैं, यह पल इतना प्यारा है कि देखने वाला मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता. सिर्फ 15 सेकंड की इस क्लिप में दोनों उल्लुओं की हर हरकत, चाहे उबासी लेना हो या अंगड़ाई, सब कुछ दिल को छू लेने वाला है.

वायरल हुआ उल्लुओं का रोमांस

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर आरजू ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @aarzoo_khurana पर पोस्ट किया है. वीडियो अपलोड होते ही यह इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. सिर्फ एक दिन के अंदर इसे 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ और 62 लाख से ऊपर लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग इस वीडियो की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “जब वो जम्हाई लेते हैं, तभी वीडियो अपने पीक पर होता है.” वहीं दूसरे ने लिखा, “पहली बार उल्लू इतना प्यारा लगा.”

 

लोगों ने कहा - ‘अब तक का सबसे प्यारा वीडियो’

इस वीडियो ने न सिर्फ पक्षी प्रेमियों को, बल्कि आम लोगों को भी भावुक कर दिया है. यूज़र्स ने कहा कि इंसानों के बाद अब जानवर भी प्यार के खूबसूरत एहसास को दिखा रहे हैं. कई लोगों ने इसे “लव स्टोरी ऑफ द ईयर” और “नेचर का सबसे प्यारा रोमांस” बताया. कुछ ने मज़ाक में लिखा कि “अब तो उल्लू भी कपल गोल्स सेट कर रहे हैं.” सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोगों को सिखा रहा है कि प्यार जताने के लिए शब्दों की नहीं, बस एहसास की ज़रूरत होती है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Cute Bird Romance On Tree Video

