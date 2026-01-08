Advertisement
trendingNow13067944
Hindi Newsजरा हटकेखुद के बाल कैसे काट रहा है नाई? कैंची और कंघी की रफ्तार देख सब हैरान, यूजर्स बोले- चाचा को...

खुद के बाल कैसे काट रहा है नाई? कैंची और कंघी की रफ्तार देख सब हैरान, यूजर्स बोले- चाचा को...

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. एक शख्स खुद के बाल इतनी तेजी से काटता है जिसे देखकर लगता है​ कि ये कैसे हो सकता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद के बाल कैसे काट रहा है नाई? कैंची और कंघी की रफ्तार देख सब हैरान, यूजर्स बोले- चाचा को...

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. जो खुद के बाल ऐसे काटता है जैसे किसी और की कटिंग कर रहा हो. अपने हाथों से खुद के बालों की कटिंग करना कोई आसान काम नहीं है. ऐसे में ये शख्स इतना एक्सपर्ट है कि खुद के बाल काफी तेजी से काटता है. स्पीट से चलती कैंची और कंघी ने सबको हैरान कर दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे कर रहा था कटिंग?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि नाई की दुकान में एक शख्स कुर्सी पर बैठा है और अपने बाल खुद ही कटवा रहा है. अक्सर हम सभी नाई से बाल कटवाते हैं वो कैंची और कंघी की मदद से बालों को सही लैंथ में रखता है, लेकिन यहां एक शख्स अपने सिर के पीछे की साइड के बाल काट रहा है जो और भी मुश्किल है. बालों पर चलती धारदार कैंची और कंघी ने सबका ध्यान आकर्षित कर दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखे हैं.
यह भी पढ़ें: मैथ के सिंपल क्वेश्चन में फंस गया ChatGPT, पहले दिया गलत जवाब फिर मानी हार

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @official_lovlesh_sharma_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और  खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 89 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स वीडियो के नीचे काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "चाचा को दुनिया का आंठवा अजूबा घोषित कर देना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "चाचा तो बड़े हैवी ड्राइवर हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "आज पहली बार देखा है कि नाई खुद के बाल काट रहा है." चौथे यूजर ने लिखा, "हैकर है भाई हैकर है."  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

hair cuttingviral video

Trending news

26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट