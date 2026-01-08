खुद के बाल कैसे काट रहा है नाई? कैंची और कंघी की रफ्तार देख सब हैरान, यूजर्स बोले- चाचा को...

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. एक शख्स खुद के बाल इतनी तेजी से काटता है जिसे देखकर लगता है कि ये कैसे हो सकता है.
Trending Photos
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. जो खुद के बाल ऐसे काटता है जैसे किसी और की कटिंग कर रहा हो. अपने हाथों से खुद के बालों की कटिंग करना कोई आसान काम नहीं है. ऐसे में ये शख्स इतना एक्सपर्ट है कि खुद के बाल काफी तेजी से काटता है. स्पीट से चलती कैंची और कंघी ने सबको हैरान कर दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. चलिए वीडियो देखते हैं.
कैसे कर रहा था कटिंग?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि नाई की दुकान में एक शख्स कुर्सी पर बैठा है और अपने बाल खुद ही कटवा रहा है. अक्सर हम सभी नाई से बाल कटवाते हैं वो कैंची और कंघी की मदद से बालों को सही लैंथ में रखता है, लेकिन यहां एक शख्स अपने सिर के पीछे की साइड के बाल काट रहा है जो और भी मुश्किल है. बालों पर चलती धारदार कैंची और कंघी ने सबका ध्यान आकर्षित कर दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखे हैं.
यह भी पढ़ें: मैथ के सिंपल क्वेश्चन में फंस गया ChatGPT, पहले दिया गलत जवाब फिर मानी हार
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @official_lovlesh_sharma_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 89 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स वीडियो के नीचे काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "चाचा को दुनिया का आंठवा अजूबा घोषित कर देना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "चाचा तो बड़े हैवी ड्राइवर हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "आज पहली बार देखा है कि नाई खुद के बाल काट रहा है." चौथे यूजर ने लिखा, "हैकर है भाई हैकर है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.