किराए पर मिल रहा 'आम के पेड़', उसी पेड़ से 90 KG ताजे फल लें फ्री! घर पर होगा डिलीवर, जानें कैसे?

Mango Tree Rental: भारत में गर्मियों का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि, आम का सीजन होता है. ऐसे में एक अनोखा स्टार्टअप सामने आया है, जो आम खाने के अनुभव को पूरी तरह बदल रहा है. कोच्चि का यह स्टार्टअप ‘रेंट अ ट्री’ लोगों को एक पूरा आम का पेड़ किराए पर लेने का मौका देता है. यानी अब आप सिर्फ आम खरीदने वाले नहीं, बल्कि एक पेड़ के मालिक जैसा अनुभव ले सकते हैं. इस आइडिया ने शहरी लोगों के बीच खासा आकर्षण पैदा किया है.

कैसे काम करता है यह मॉडल?

इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. ग्राहक ऑनलाइन जाकर अलग-अलग बागों में मौजूद आम के पेड़ों को देख सकते हैं और अपनी पसंद का पेड़ चुन सकते हैं. एक सीजन के लिए पेड़ किराए पर लेने की कीमत करीब 10,300 रुपये से शुरू होती है. इसके बदले में उस पेड़ पर उगने वाले सारे आम ग्राहक को मिलते हैं, जो एक सीजन में लगभग 90 किलो तक हो सकते हैं. पेड़ की देखभाल से लेकर आम तोड़ने तक का पूरा काम किसान ही करते हैं.

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A Kochi-based startup, Rent A Tree, lets people lease a mango tree and enjoy the entire harvest without doing any farming. pic.twitter.com/boSWjIJz2l — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) March 16, 2026

कहां-कहां हैं ये आम के बाग?

यह बाग देश के प्रमुख आम उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में फैले हुए हैं. जब आम पूरी तरह पक जाते हैं, तो उन्हें सावधानी से पैक करके सीधे ग्राहक के घर भेज दिया जाता है. इस तरह लोगों को बिना खेत या बाग के मालिक बने ही ‘अपना पेड़’ होने का अनुभव मिलता है. यह मॉडल शहर में रहने वाले लोगों को प्रकृति के करीब भी लाता है.

लोगों को आइडिया इतना पसंद क्यों आ रहा?

सोशल मीडिया पर इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मुंबई में बैठकर वह कहेगा कि उसके पास केरल में आम का पेड़ है. वहीं कुछ लोगों ने इसे किसानों और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद बताया. इससे किसानों को स्थिर आय मिलती है और ग्राहकों को ताजा और भरोसेमंद फल.

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क्या यह फार्म-टू-होम ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है?

पिछले कुछ सालों में भारत में ‘फार्म टू टेबल’ का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. लोग अब जानना चाहते हैं कि उनका खाना कहां से आ रहा है और कैसे उगाया गया है. ‘Rent A Tree’ इस सोच को एक कदम आगे ले जाता है. अब ग्राहक सिर्फ फल नहीं खरीदते, बल्कि उसके स्रोत से जुड़ जाते हैं. इससे खाने के प्रति उनका नजरिया भी बदलता है. इस मॉडल ने खाने और खेती को लेकर सोचने का तरीका बदलने की शुरुआत कर दी है.

कई लोग अपने पेड़ से जुड़े अपडेट भी लेते हैं और उसे मजाक में ‘अपना पेड़’ कहते हैं. भारत जैसे देश में जहां आम को लेकर लोगों का खास लगाव है, वहां यह कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय हो सकता है. आने वाले समय में यह मॉडल न सिर्फ खेती को मजबूत करेगा, बल्कि लोगों को प्रकृति से जोड़ने का एक नया जरिया भी बन सकता है.