मालिक की दो महीने पहले हो गई थी मौत, अभी तब कब्र पर बैठी है पालतू बिल्ली; इमोशनल हुए लोग

पालतू जानवर इंसानों इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. हमने सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों और मालिक के प्रेम से जुड़ी कई दिल छू लेने वाली कहानियां सुनी हैं. ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपने मालिक की मौत के दो महीने बाद भी एक पालतू बिल्ली उनके कब्र पर बैठी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 6 नवंबर 2021 को सर्बिया के पूर्व मुफ्ती शेख मुआमेर ज़ुकोरली की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. मुआमेर ज़ुकोरली सर्बिया के मुस्लिम समुदाय के एक प्रसिद्ध शख्सियत थे. इसके अलावा वह अन्य बाल्कन देशों में भी जाना-माना नाम थे. उनकी पालती बिल्ली उनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके मरने के दो महीने बाद भी वह उनसे दूर नहीं जाना चाहती.

दो महीने बाद भी बिल्ली उनके कब्र के पास बैठी रहती है. सबसे पहले 6 नवंबर को ज़ुकोरली के निधन के बाद बिल्ली उनके कब्र के पास पहुंच गई. इसके बाद से अब तक मौसम बीत चुका है और भयंकर ठंड आ गई है, लेकिन बिल्ली अपनी जगह से नहीं हटी है. वह हर दिन उनकी कब्र के आसपास ही बैठी रहती है. अपने मालिक की मोहब्बत से आज बिल्ली दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रही है. लोग बिल्ली के प्यार को देखकर इमोशनल हुए जा रहे हैं. ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इंसानों को अपनों से इतना प्यार नहीं होता है जितना उस बिल्ली को अपने मालिक से है.

Update: His Cat is still there... https://t.co/frwD8H1S2K pic.twitter.com/Lfq4eRHCiR

— Lavader (@LavBosniak) January 10, 2022