करोड़ों का मालिक हर दिन पहनता है एक ही कपड़े, सुबह ऑफिस जाने से पहले करता है ये काम, जानें CEO का चौंकाने वाला राज!

Viral News: अमेरिकी सीईओ हॉवर्ड लेर्मन हर दिन वही कपड़े पहनते हैं और सुबह वजन तोलते हैं. उनके पास 50 एक जैसी शर्ट्स और आठ जोड़ी जूते हैं. दिनभर कम मीटिंग्स, डायरी लिखना, वर्कआउट और प्रोटीन डाइट उनकी आदतें हैं. उनका रूटीन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

Sep 22, 2025, 05:32 PM IST
Viral News: सोचिए, सुबह नींद खुलते ही कॉफी से पहले सबसे पहला काम हो वजन तौलना. उसके बाद जिम के कपड़े पहनकर ठीक वही शर्ट, पैंट, मोज़े और जूते निकालना, जो आपने कल भी पहने थे. आम लोगों के लिए यह अजीब रूटीन हो सकता है, लेकिन करोड़ों की कंपनी खड़ी करने वाले अमेरिकी फाउंडर हॉवर्ड लेर्मन के लिए यही उनकी जिंदगी का मंत्र है. उनके पास 50 एक जैसी शर्ट्स और आठ जोड़ी जूते हैं, जिन्हें वह दिन के हिसाब से बदलते रहते हैं. लेर्मन का कहना है कि कपड़ों और छोटे-छोटे फैसलों पर समय बर्बाद करने की बजाय इसे काम और अनुशासन पर लगाना चाहिए. उनका ये अजीब लेकिन मजेदार रूटीन अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

कपड़े एक जैसे, लेकिन सोच सबसे अलग

हॉवर्ड लेर्मन ने खुद अपनी दिनचर्या को लिंक्डइन पर शेयर किया और इसे अपना "पर्सनल 996 वर्जन" बताया. उनका दिन सुबह वजन तौलने से शुरू होता है. वह हमेशा 175 पाउंड से कम पर टिके रहने का टारगेट रखते हैं. इसके बाद वह दोपहर 2 बजे तक उपवास रखते हैं. जिम के कपड़े उनके लिए मनोवैज्ञानिक ट्रिगर का काम करते हैं, जिससे वह रोजाना वर्कआउट करना नहीं छोड़ते. उनके अनुसार हर दिन का एक जैसा ड्रेस कोड उन्हें फालतू सोच से बचाता है और उनका फोकस केवल काम और अनुशासन पर रहता है.

कम मीटिंग्स, ज्यादा काम और "कैलेंडर जीरो"

लेर्मन का काम करने का तरीका भी बेहद सख्त और अलग है. उनका मानना है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कम मीटिंग्स और कम दिखावे की जरूरत है. इसलिए उन्होंने 1:1 मीटिंग्स, पॉलिटिकल ड्रामा और ओटीटी पर टाइम वेस्ट करना पूरी तरह बंद कर दिया है. दिनभर वह डायरी लिखते हैं, कठिन किताबें पढ़ते हैं और शाम को दूसरा कार्डियो सेशन भी करते हैं. लेर्मन “इनबॉक्स जीरो” के बजाय “कैलेंडर जीरो” में विश्वास रखते हैं यानी शेड्यूल को खाली रखना और केवल जरूरी कामों पर समय देना.

 

सख्त डाइट और इंटरनेट की प्रतिक्रियाएं

लेर्मन का डाइट चार्ट भी उतना ही खास है. वह सिर्फ प्रोटीन बेस्ड फूड जैसे सैल्मन और स्टेक खाते हैं. शराब और बाहर खाना उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है. उनका कहना है कि अनुशासन का मतलब है चीजों को घटाना या कम मीटिंग्स, कम विकल्प और कम डिस्ट्रैक्शन करना होता हैय उनकी यह दिनचर्या सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आई. किसी ने इसे अजीब बताया तो किसी ने मजाक उड़ाया कि वह जूते सिर्फ एथलीट फुट से बचने के लिए बदलते हैं. वहीं एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, “क्यों न 365 जोड़ी मोज़े खरीद लो, ताकि हर दिन नया पहनो और 10 साल तक ताजगी बनी रहे.”

