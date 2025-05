मालिक ने चला दी टीवी पर ऐसी चीज, पालतू कुत्ते ने देखते ही कर दिया 'अटैक'; वीडियो हुआ Video

Dog Funny Video: इंटरनेट पर जानवरों के वीडियो बेहद ही पसंद किये जाते हैं. खासतौर पर हम इंस्टाग्राम के रील्स पर कुत्ते-बिल्ली के वीडियो जरूर देखते हैं. ऐसे वीडियो को देखकर कभी हंसी आती है तो कभी उनके स्टंट से हैरान हो जाते हैं. रिलैक्स महसूस कराने वाले ये वीडियो आपके भारी मन को हल्का कर देते हैं. यूजर्स कभी जानवरों के वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं तो कभी उनकी हरकतों पर हंसी आ जाती हैं. कही न कही ये वीडियोज हमारे तनावपूर्ण जिंदगी से कुछ राहत भी दिलाते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी मज़ेदार होते हैं.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो का लुत्फ भी उठा रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे. आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक कुत्ता नजर आ रहा है और वो स्क्रीन पर दिख रहे है खाने को चाटने में व्यस्त है.

देखें ये वीडियो-

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर Sharing travel (@MyChinaTrip) नाम के अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया गया है. इस वीडियो को 65 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं . एक दिन में ही इस वीडियो को 19 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया था. इस मजेदार वीडियो पर लोग खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं चाहे वो मज़ाकिया हो या गंभीर. कुछ ने यह तक लिखा कि इस कुत्ते को या तो ब्रेन ट्यूमर है या कोई और बीमारी. इसे तुरंत एक डॉक्टर को दिखाया जाए.

This is cute but you need to get the Dog in the back to the vet that a sign of brain tumor in dogs or something else serious.

