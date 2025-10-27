Advertisement
ये खूनी चिड़िया है या जानवरों की सरकारी डॉक्टर? सड़े घाव को पल भर में करती है ठीक?

Oxpecker bloody birds​: अफ्रीका की ऑक्सपेकर चिड़िया गैंडे, ज़ेब्रा और भैंस जैसे बड़े जानवरों की “निजी डॉक्टर” कहलाती है. यह उनके शरीर से कीड़े और परजीवी निकालती है और घाव साफ कर ठीक करने में मदद करती है. हालांकि खून पीने की वजह से इसे “वैंपायर बर्ड” भी कहा जाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:55 PM IST
अफ्रीका के जंगलों में प्रकृति के अनोखे रिश्तों की कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनमें सबसे दिलचस्प रिश्ता है एक छोटी सी चिड़िया ऑक्सपेकर (Oxpecker) का. यह चिड़िया गैंडे, भैंस, ज़ेब्रा और हिरण जैसे बड़े जानवरों की निजी डॉक्टर बनकर रहती है. अपनी नुकीली चोंच से ये उनके शरीर पर बैठे कीड़े-मकोड़े, परजीवी और टिक्स निकालती है. इससे न केवल जानवरों को राहत मिलती है, बल्कि संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी घट जाता है. लेकिन इसी चिड़िया का एक दूसरा चेहरा भी है, यह जानवरों का खून भी पीती है, इसलिए इसे खूनी चिड़िया या वैंपायर बर्ड भी कहा जाता है.

दो प्रजातियां निभाती हैं बड़ा काम

ऑक्सपेकर की दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं ,  रेड-बिल्ड (Buphagus erythrorhynchus) और येलो-बिल्ड (Buphagus africanus). ये अफ्रीका के सवाना इलाकों में बड़े जानवरों की पीठ पर बैठी आसानी से देखी जा सकती हैं. इनका शरीर हल्का भूरा या काला होता है और चोंच बेहद मजबूत होती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ऑक्सपेकर रोज सैकड़ों परजीवियों को खा सकती है, जो जानवरों के शरीर से खून चूसते हैं और बीमारियां फैलाते हैं. इस तरह यह चिड़िया पर्यावरण के संतुलन में अहम भूमिका निभाती है.

घावों की सफाई में माहिर

ऑक्सपेकर सिर्फ कीड़े नहीं खाती, बल्कि घायल जानवरों की मदद भी करती है. अगर किसी जानवर को चोट लग जाए तो यह चिड़िया घाव के आसपास जमा सड़ा हुआ मांस और मवाद अपनी चोंच से साफ करती है. इससे घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है और संक्रमण फैलने का खतरा घटता है. अफ्रीका के जंगलों में कई बार देखा गया है कि गैंडे या भैंसें इस चिड़िया को खुद पर बैठने देती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि यह उन्हें दर्द नहीं, बल्कि राहत देने आई है.

प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाली खूनी चिड़िया

वैज्ञानिकों के मुताबिक, ऑक्सपेकर और जानवरों के बीच का रिश्ता एक सहजीवी संबंध (Symbiotic Relationship) है, जिसमें दोनों को फायदा होता है. हालांकि, जब यह चिड़िया घावों से खून पीती है, तो कभी-कभी नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन इसके द्वारा दी गई ‘क्लीनिंग सर्विस’ उस नुकसान की भरपाई कर देती है. अफ्रीका की यह छोटी मगर अद्भुत चिड़िया दिखाती है कि प्रकृति में हर रिश्ता अच्छाई और खून-पसीने का मिश्रण होता है, और यही संतुलन धरती पर जीवन को सुंदर और जीवंत बनाए रखता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Oxpecker bloody birds

