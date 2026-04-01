शादीशुदा हैं, ये कैसे मान लें? होटल में अलग सरनेम होने पर रिसेप्शनिस्ट ने कपल से किया सवाल! Video से मचा बवाल

OYO Controversy: एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान होटल में ठहरने के लिए अपमान का सामना करना पड़ा. यह घटना तब हुई जब परिवार अपने बीमार रिश्तेदार के इलाज के चलते अस्पताल के पास रुकना चाहता था. इस मामले ने सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से में ला दिया है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के काम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आखिर क्या था पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति ने अस्पताल के पास स्थित होटल ओ कोर्टयार्ड विला में एक कमरा बुक किया था. यह बुकिंग अगोडा के जरिए की गई थी ताकि उनकी सास कुछ देर आराम कर सकें. अस्पताल में लंबे समय तक रहने के बाद होटल एक अस्थायी राहत का जरिया बनता है, लेकिन यहां उन्हें राहत की जगह परेशानी का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

दुकानदार की एक 'गलती' ने रातोंरात बनाया करोड़पति, अकाउंट में आए ₹1.3 करोड़!

क्यों उठाए गए शादी पर सवाल?

महिला के अनुसार, होटल के रिसेप्शन स्टाफ ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कारण था कि पति-पत्नी के सरनेम अलग थे. स्टाफ ने दावा किया कि यह होटल 'कपल्स' के लिए है और उनसे बार-बार शादी का सबूत मांगा गया. जब उन्होंने बताया कि वे कानूनी रूप से शादीशुदा हैं, तब भी रिसेप्शनिस्ट ने यह कहकर शक जताया कि होटल कैसे मान ले कि वे पति-पत्नी हैं.

क्या हालात और बिगड़ गए थे?

मामला यहीं नहीं रुका. आरोप है कि होटल स्टाफ ने उनके साथ आई बुजुर्ग महिला को उनकी सास मानने से भी इनकार कर दिया. इस दौरान परिवार पहले ही मेडिकल इमरजेंसी के कारण मानसिक तनाव में था, ऐसे में यह व्यवहार उनके लिए और ज्यादा अपमानजनक साबित हुआ. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया.

खुद की तेरहवीं का बांटा कार्ड, मरने से पहले गांव वालों को क्यों कराया भोज? क्या बोले

कंपनियों ने कैसे दिया जवाब?

शिकायत सामने आने के बाद Agoda ने तुरंत रिफंड जारी कर दिया. वहीं OYO की प्रतिक्रिया थोड़ी देर से आई और कई बार शिकायत समझाने के बाद मामला आगे बढ़ा. वीडियो के वायरल होने और करीब 10 लाख व्यूज पार करने के बाद OYO ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच की जाएगी. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कुछ लोगों ने अपने साथ हुए ऐसे ही अनुभव साझा किए और मॉरल पुलिसिंग की आलोचना की. वहीं कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि अब होटल में रुकने के लिए शायद मैरिज सर्टिफिकेट साथ रखना पड़ेगा.