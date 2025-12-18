Advertisement
trendingNow13045014
Hindi Newsजरा हटकेखुद की पेटिंग पर लगे Ad पोस्टर को फाड़ने लगे पद्मश्री म्यूजिशियन, Video देख लोग रह गए हक्के-बक्के

खुद की पेटिंग पर लगे Ad पोस्टर को फाड़ने लगे पद्मश्री म्यूजिशियन, Video देख लोग रह गए हक्के-बक्के

Darshanam Mogilaiah Viral Video: हैदराबाद में पद्मश्री सम्मानित लोक कलाकार दर्शनम मोगिलैया का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे अपने ही पोस्टर लगे खंभे को साफ करते दिखे, जिसके बाद शहर की साफ-सफाई और नागरिक जिम्मेदारी पर बहस तेज हो गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद की पेटिंग पर लगे Ad पोस्टर को फाड़ने लगे पद्मश्री म्यूजिशियन, Video देख लोग रह गए हक्के-बक्के

Padma Shri Awardee Darshanam Mogilaiah: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पद्मश्री सम्मानित कलाकार दर्शनम मोगिलैया हैदराबाद की एक सड़क पर खंभे से पोस्टर हटाते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि इन पोस्टरों पर उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है. वीडियो में वे व्हाइटनर लगाकर खंभे को साफ करते दिखते हैं. यह दृश्य देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

कौन हैं दर्शनम मोगिलैया?

दर्शनम मोगिलैया तेलंगाना के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं, जिन्हें दुर्लभ जनजातीय वाद्य यंत्र किन्नेरा बजाने में महारत हासिल है. किन्नेरा सदियों पुराना तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसे जीवित रखने में मोगिलैया का बड़ा योगदान माना जाता है. इसी योगदान के लिए उन्हें साल 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 87 साल के बुढ़उ पेंटर का 50 साल छोटी इस खूबसूरत लड़की से हुआ बेटा, 2500 करोड़ की है संपत्ति!

अपने ही पोस्टर हटाने की नौबत क्यों आई?

जिस खंभे को मोगिलैया साफ कर रहे थे, वहां सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए गए थे. आमतौर पर यह जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन इस बार एक सम्मानित कलाकार को खुद आगे आना पड़ा. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुभ गई कि एक सांस्कृतिक धरोहर को सिस्टम की कमी पूरी करनी पड़ी. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैग करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने मांग की कि सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए. लोगों का कहना था कि पोस्टरों पर छपे नंबर और पते देखकर दोषियों की पहचान करना मुश्किल नहीं है.

 

 

GHMC की भूमिका पर सवाल क्यों उठे?

कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या GHMC की निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है. एक यूजर ने लिखा कि एक अधिकारी काफी नहीं है और पूरे शहर में सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है. लोगों का मानना है कि अगर नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, तो ऐसी नौबत ही न आए. कई लोगों ने इस घटना को समाज की लापरवाही का प्रतीक बताया. एक यूजर ने इसे दुखद बताते हुए कहा कि यह व्यवहार एक पिछड़े सोच वाले समाज को दिखाता है, जहां लोग सार्वजनिक संपत्ति की परवाह नहीं करते. कुछ ने इसे बेबसी से जोड़ते हुए कहा कि लोग अब गंदगी को सामान्य मानने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिछड़ा प्यार 54 साल बाद मिला, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि छिपा था ऐसा दर्द; जिसने दुनिया को रुला दिया

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Padma Shri awardeeDarshanam Mogilaiah

Trending news

'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत