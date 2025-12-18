खुद की पेटिंग पर लगे Ad पोस्टर को फाड़ने लगे पद्मश्री म्यूजिशियन, Video देख लोग रह गए हक्के-बक्के

Padma Shri Awardee Darshanam Mogilaiah: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पद्मश्री सम्मानित कलाकार दर्शनम मोगिलैया हैदराबाद की एक सड़क पर खंभे से पोस्टर हटाते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि इन पोस्टरों पर उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है. वीडियो में वे व्हाइटनर लगाकर खंभे को साफ करते दिखते हैं. यह दृश्य देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

कौन हैं दर्शनम मोगिलैया?

दर्शनम मोगिलैया तेलंगाना के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं, जिन्हें दुर्लभ जनजातीय वाद्य यंत्र किन्नेरा बजाने में महारत हासिल है. किन्नेरा सदियों पुराना तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसे जीवित रखने में मोगिलैया का बड़ा योगदान माना जाता है. इसी योगदान के लिए उन्हें साल 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था.

अपने ही पोस्टर हटाने की नौबत क्यों आई?

जिस खंभे को मोगिलैया साफ कर रहे थे, वहां सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए गए थे. आमतौर पर यह जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन इस बार एक सम्मानित कलाकार को खुद आगे आना पड़ा. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुभ गई कि एक सांस्कृतिक धरोहर को सिस्टम की कमी पूरी करनी पड़ी. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैग करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने मांग की कि सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए. लोगों का कहना था कि पोस्टरों पर छपे नंबर और पते देखकर दोषियों की पहचान करना मुश्किल नहीं है.

Padma Shri awardee Mogilaiah was seen cleaning a Hyderabad Metro pillar after posters were pasted over his portrait. A reminder : stop defacing the city. Keep Hyderabad clean. pic.twitter.com/ljTZT7qaz7 — Naveena (@TheNaveena) December 17, 2025

GHMC की भूमिका पर सवाल क्यों उठे?

कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या GHMC की निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है. एक यूजर ने लिखा कि एक अधिकारी काफी नहीं है और पूरे शहर में सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है. लोगों का मानना है कि अगर नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, तो ऐसी नौबत ही न आए. कई लोगों ने इस घटना को समाज की लापरवाही का प्रतीक बताया. एक यूजर ने इसे दुखद बताते हुए कहा कि यह व्यवहार एक पिछड़े सोच वाले समाज को दिखाता है, जहां लोग सार्वजनिक संपत्ति की परवाह नहीं करते. कुछ ने इसे बेबसी से जोड़ते हुए कहा कि लोग अब गंदगी को सामान्य मानने लगे हैं.

