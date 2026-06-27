/न पत्थर, न कंक्रीट! सिर्फ लकड़ी से बना है भारत का यह सबसे बड़ा महल, जानें इसकी अनसुनी कहानी

Padmanabhapuram Palace: भारत में एक ऐसा महल भी है जो पूरी तरह से पत्थर से नहीं बल्कि मुख्य रूप से लकड़ी से बना है. केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तलहटी में छिपा 'पद्मनाभपुरम पैलेस' भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का महल परिसर है. लगभग 400 साल पुराना यह महल त्रावणकोर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हुआ करता था. इसकी शानदार नक्काशी, गुप्त रास्ते और अनोखी बनावट आपको एक झटके में सदियों पुराने राजा-महाराजाओं के दौर में ले जाती है.
पद्मनाभपुरम पैलेस का निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था. इसके बाद त्रावणकोर के राजाओं, विशेष रूप से राजा मार्तंड वर्मा ने इसका विस्तार किया. साल 1795 में जब इस साम्राज्य की राजधानी को तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट किया गया, तब तक यही महल पूरे राज्य का मुख्य केंद्र हुआ करता था. लगभग 6.5 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो. यहाँ के आंगन, लकड़ी के गलियारे और भव्य नक्काशीदार हॉल आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं.
तच्चूशास्त्र का बेजोड़ नमूना
इस महल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने में पत्थरों के बजाय मुख्य रूप से बेहतरीन लकड़ी, लेटराइट और पारंपरिक केरल कारपेंट्री तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. इसे ट्रेडिशनल 'तच्चूशास्त्र' (लकड़ी की वास्तुकला का विज्ञान) का सबसे बेहतरीन जीवित उदाहरण माना जाता है. महल का दिल इसका चार मंजिला मुख्य ढांचा है, जिसके हर फ्लोर को एक खास काम के लिए तैयार किया गया था. इसमें खजाना रखने की जगह, राजा के रहने के कमरे, ध्यान लगाने के कोने और पूजा स्थल शामिल थे.
औषधीय बेड और गुप्त रास्ते
महल के अंदरूनी हिस्सों में की गई लकड़ी की नक्काशी देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. यहां राजा का एक प्राचीन बेड रखा है जो खास औषधीय लकड़ियों से बना है. इसके अलावा दीवारों पर 17वीं और 18वीं सदी के शानदार भित्ति चित्र (म्यूरल्स) बने हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और उस दौर की शाही जिंदगी को दर्शाते हैं. महल में एक प्राचीन क्लॉक टावर भी है, जिसका सदियों पुराना मैकेनिज्म आज भी काम करता है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें एक गुप्त रास्ता भी बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल आपातकाल में राजा के भागने के लिए होता था.
कैसे और कब पहुंचे यहां?
यह महल कन्याकुमारी जिले के थुकले नाम के कस्बे के पास स्थित है. यहाँ पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन नागरकोइल है और सबसे पास का हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम है. यह जगह केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है. वैसे तो यह महल सालभर खुला रहता है, लेकिन यहां घूमने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, जब मौसम काफी सुहाना रहता है. भीड़ से बचने और अच्छी तस्वीरें खींचने के लिए सुबह के समय जाना सबसे सही रहता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस महल को आधुनिक तरीके से बदला नहीं गया है, बल्कि इसकी पुरानी कारीगरी को ही संभालकर रखा गया है.