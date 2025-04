Pahalgam Attack: हम अभी भी जिंदा हैं... लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत से पहले का Video निकला फर्जी, बताई पूरी सच्चाई

Pahalgam Attack Lt Vinay Narwal Fake Video: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया. इस हमले में भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जान चली गई. सोशल मीडिया पर विनय और उनकी पत्नी हिमांशी का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक कपल को पहाड़ों की वादियों में झूमते हुए देखा जा सकता है, जो कश्मीर के उसी इलाके से मिलता-जुलता दिखाई दे रहा है. फिलहाल, कपल ने सामने आकर खुद ही सच्चाई बताई और कहा कि यह हमारा वीडियो है और हम अभी भी जिंदा हैं.

वायरल वीडियो की क्या है कहानी?

सोशल मीडिया पर एक 19 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी पहलगाम की खूबसूरत बैसरण घाटी में बॉलीवुड स्टाइल में पोज देते दिख रहे हैं जो उनका आखिरी वीडियो है, जबकि दावा किया जा रहा है कि यह यशिका शर्मा और उनके पति आशीष सहरावत का वीडियो है. एक्स यूजर @priyakatz ने वीडियो शेयर किया और लिखा, सोशल मीडिया पर कल से एक Video वायरल है, जिसमें डांस करते कपल को नेवी अफसर विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी बताया जा रहा है. यशिका शर्मा और आशीष सहरावत ने ये Video अपनी बताई है. इन्होंने क्या कहा, सुनिए."

वीडियो में कपल ने क्या कहा?

जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि यशिका शर्मा और आशीष सहरावत ने खुद एक वीडियो जारी किया और कहा, "हैलो दोस्तों. हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि उस इंसिडेंट पर हम वहां मौजूद नहीं थे. पता नहीं कहां से सारी मीडिया ने हमारी वीडियो शेयर कर दी. कह रहे हैं कि हम लोग वहीं नेवी ऑफिसर और उसकी पत्नी वाले कपल हैं जो पहलगाम में थे. एक वीडियो वो नहीं है. यह कहां से वायरल हुई, कैसे हुई हमें नहीं मालूम. हम लोग सुबह से ज्यादा परेशान हैं. मैं और हमारी फैमिली सभी परेशान हैं. हमारी उस परिवार के साथ सहानुभूति है. लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें हम जिंदा हैं. आप लोग किसी जिंदा कपल को बोल रहे हो, आरआईपी. प्लीज ऐसा मत करें." यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई.

ये फर्जी वीडियो हो रहा है वायरल-

This is really sad and heartbreaking Last video shared by Lt. Vinay Narwal before he was killed by terrorists.

Murdering an innocent tourists is unacceptable. #PahalgamTerroristAttack pic.twitter.com/DWyJ4QovPP

— Xplore_Nagaland (@Nagaland_India) April 23, 2025